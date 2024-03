Mari Jürjens: üle pika aja on mul taas inspiratsiooni laulude loomiseks

Muusik ja näitleja Mari Jürjens rääkis Vikerraadios, et pikk talv ja keerulised ajad ei olnud talle eriti soodsad, et laule luua. Ta ütles, et kui suudab mõtted enda jaoks selgeks mõelda või tunneb, et nüüd on õige hetk millestki rääkida, välja öelda, sõnastada, siis hakkab ta tegutsema.

"Ma olen valguse ja päikese armastaja, olen ise ka kevadel sündinud. Kontserdile tulen oma laulude ja lugudega ning proovin olla nii avatud kui võimalik ja elada hetkes. Loodan, et inimesed saavad mu kontserdil mõelda iseenda mõtteid ja mõtiskleda ka oma elu üle," ütles muusik ja näitleja Mari Jürjens, kes valmistub oma kevadkontserdiks, mis toimub laupäeval MUBA kontserdisaalis. "Hästi saab minna siis, kui jääda iseendaks."

Jürjensil on plaan oma uute lugudega ka album välja anda, aga kas see juhtub veel sel aastal või järgmisel, on veel teadmata. "Ma püüan oma mõtteid ja päevi niimoodi sättida, et mul oleks võimalik loominguga tegeleda. Igal juhul on mul üle pika aja jälle inspiratsiooni ja motivatsiooni sellega tegeleda."

Jürjensi sõnul on tal palju tekste, mis kogunenud või aja jooksul sünnivad ja millele ta otsib vormi. "Mõni tekst ei saagi kunagi viisi. Teinekord on mingi kitarrikäik, mida ma üritan vormida millekski. Pigem on vaja mingit klaari pilku mingisugustele teemadele ja mõtetele, mis on pikalt olnud mu peas. Kui ma suudan need mõtted enda jaoks selgeks mõelda või tunnen, et nüüd on õige hetk millestki rääkida, midagi välja öelda, sõnastada, siis hakkan tegutsema," ütles Jürjens.

"Pikk talv ja keerulised ajad ei olnud mulle eriti soodsad, et midagi kirjutada. Ärevusel, mis me ümber on, oli vaja lasta settida. Tunnen, et nüüd ma äkki saan. Eelkõige on aga selleks vaja aega. Ma alati ei suuda või ei tahagi neid mõtteid kuhugile kohe panna, pean laskma neil peas keerelda."

Jürjensi kevadkontserdil tulevad esitlusele ka lood, mis pole kusagil veel salvestatud. "Laulan ka lugusid, mida ma ammu pole saanud laulda. Publiku poolelt soovitakse alati ka vanemaid lugusid, näiteks "Paradiis"või "Sõpradele,"" on muusik tänulik, et publik tema uue ja vanema loominguga nii hästi kursis on.