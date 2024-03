Vaata e-etteütluse õiget teksti

2024. aasta e-etteütluse korrektne kirjapilt:

Kas pole teps mitte kihvt, et haridus- ja teadusministeerium paikneb Tartus Munga tänaval?

Seal, ülikooli peahoonest mõne kukesammu kaugusel tuleb pedagoogikaalased otsused langetada kivisse raiutud imposantsete kultuuriheeroste märksa pilgu all.

Peeter Põllu, esimese haridusministri rühikas selg tuletab meelde koolmeistrite määravat osatähtsust ühiskonnas ning üksisilmi teineteist jälgivad Kreutzwald ja Kalevipoeg kõrvu oskarlutsuliku kaine literaadipilguga ei lase unustada eesti vaimuilma alusväärtusi.

Vahest peaks valitsusegi Stenbocki majast rahvusülikooli akadeemilisse mõjuvälja kupatama – nii oleks võimukandjatel ehk mahti ilmavaate turgutamiseks linnaraamatukogust kübekene tarkust nõutada või Tartu kunstimuuseumis kultustaieseid nautida.

Too Pisa torni sarnane majamürakas võib tekitada muidugi äraspidise tunde, et Emajõe Ateenas on alalõpmata midagi viltu.

Paralleelvõimalused:

haridus- ja teadusministeerium / Haridus- ja Teadusministeerium

Seal, ülikooli peahoonest mõne kukesammu kaugusel / Seal, ülikooli peahoonest mõne kukesammu kaugusel,

Peeter Põllu, esimese haridusministri rühikas selg tuletab meelde koolmeistrite määravat osatähtsust ühiskonnas / Peeter Põllu, esimese haridusministri rühikas selg tuletab meelde koolmeistrite määravat osatähtsust ühiskonnas,

eesti vaimuilma / Eesti vaimuilma

oskarlutsuliku / oskar-lutsuliku

Vahest peaks valitsusegi Stenbocki majast rahvusülikooli akadeemilisse mõjuvälja kupatama – /

Vahest peaks valitsusegi Stenbocki majast rahvusülikooli akadeemilisse mõjuvälja kupatama: /

Vahest peaks valitsusegi Stenbocki majast rahvusülikooli akadeemilisse mõjuvälja kupatama,

Tartu kunstimuuseumis / Tartu Kunstimuuseumis

***

2024. aasta e-etteütluse teksti koostasid:

Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse ja eesti kirjanduse nooremlektor Joosep Susi;

Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll;

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik;

Eesti Keeletoimetajate Liidu esimees, Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi;

Tallinna Ülikooli emakeeledidaktika lektor Merilin Aruvee;

Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitikanõunik

Vikerraadio vastutav toimetaja, "Keelesaate" autor Piret Kriivan.

E-etteütlust korraldab Vikerraadio koos Eesti Keele Instituudi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.