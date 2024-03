Galerii: Koolitantsu Viljandi- ja Jõgevamaa tantsupäev Ugala teatris

"Viljandi- ja Jõgevamaa tantsupäev tõi lavale vahvad loojutustused ja põnevad karakterid, mudilaste tantsudes siirad ja ausad emotsioonid ning meisterlikud esitused ja etteasted vanemates vanuseastmetes," jagas žüriiliige Kerstin Lõhmus oma muljeid.

Žüriiliikmed tõstsid esile nähtud tantsude pealkirjavaliku. "Tantsu pealkiri on olulise väärtusega," tõi Kristina-Maria Heinsalu esile. "Kindlasti tasub läbi mõelda, millise eelhäälestuse see vaataja kujutlusvõimele annab".

"Positiivse üllatusena mõjus kontserdijärgne vestlusring tantsuõpetajate ja juhendajatega – rohkearvuline osavõtt ja sisukad teemade püstitused ja arutelud tegid vestlused tantsuõpetajatega väga meeldejäävaks ning huvitavaks," jagas žüriiliige Paul Bobkov.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Koolitantsul Viljandis viimastel aastatel suur publikumenu ning Ugala suur tantsulava toob tantsud hästi esile.

"Järjest rohkem on Koolitantsu tantsupäevadel publikus need, kes jaksavad ja tahavad vaadata tervet kontserti ning ei ajasta oma liikumisi vaid üheks hetkeks, kiidab Bergstein Viljandi- ja Jõgevamaa tantsupublikut. "See on suur, väga positiivne ja oluline muutus veel mõne aasta taguste aegadega võrreldes, kus tihtipeale tuldigi vaid tantsu või paari vaatama."

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal tantsuõpetaja ja koreograaf Kerstin Lõhmus, tantsukunstnik ja liikumisterapeut Kristina-Maria Heinsalu ning tantsu ja -õpetajate õpetaja Paul Bobkov.

Žürii viib pärast kontserte läbi vestlusringi tantsude autorite ja truppide juhendajatega, mis annab võimaluse žüriil, tantsuõpetajatel ja juhendajatel omavahel turvalises keskkonnas aktuaalsete tantsuküsimuste üle arutleda.

Viljandimaa ja Jõgevamaa mudilaste ja 1.–4. klasside kontserdi tunnustuspreemiad

Ajastuhõngu loov vahvate trikkidega terviklik lugu – tantsukool Cestants tantsuga "Vana foto", autor Karoli Jõelaid

Puhta ja selge liikumisega loo jutustus lustlikus esituses – tantsustuudio Dance Dream Viljandi mudilased tantsuga "Aardekaart", autor Rita Muttel

Tervikliku teema ja detailse koreograafia ilmekas esitus – tantsustuudio Dance Dream Viljandi lapsed tantsuga "Ämblikute maailm", autor Rita Muttel

Mängulise teema lapselik ja armas esitus – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Unemõmm", autor Egely Sarv

Silmapaistvate akrobaatiliste elementidega õrna koreograafia helge esitus – tantsukool Cestants tantsuga "See on see!", autor Marianne Allingu

Mänguliselt lavastatud ja mõnusat omavahelist kontakti loov meeleolukas lugu – S-Stuudio eelkool tantsuga "Kui lõvid põgenesid džunglisse…", autor Reelika Poroson

Nutikas kostüüm mängulises ja leidlikus loos – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Spioonirotid", autor Egely Sarv

Visuaalselt kauneid pilte loov ja mõtlemapanev esitus – Viljandi Spordikool tantsuga "Vesiroos", autorid Heili Parras ja Annika Karin Vahter

Dünaamilise koreograafia puhas ja ühtne esitus – tantsukool Cestants tantsuga "Liugu", autor Kristel Saar

Läbivalt kandva motiiviga loo hoogne ja rõõmus jutustus – S-Stuudio tantsuga "Salajutt", autor Reelika Poroson

Stiilselt seatud ja mõnusa energiaga hoogne tervik – Face moe- ja tantsukool tantsuga "no ei ulata", autor Maarja Kukumägi

Hea tantsija kohaloluga rõõmus ja nauditav esitus – tantsutrupp Vou tantsuga "Kes tegi?", autor Elle Agar

Kauneid visuaalseid hetki loov õhuline koreograafia – Jõgeva muusikakool Pärlid tantsuga "Õunaaed", autor Eva Orupõld

Õpetliku ja tervikliku loo mõnusa energiaga esitus – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Mängumäss", autor Gretten Vaga

Põnevate detailidega dünaamiline ja atmosfääri loov tervik – S-Stuuudio tantsuga "Öö", autorid Leanika Mändma-Orasmaa ja tantsijad

Viljandimaa ja Jõgevamaa 4.–7. klasside, 6.–9. klasside ja gümnaasium+ kontserdi tunnustuspreemiad

Läbivalt põnevate visuaalsete piltidega loo jutustus – S-Stuudio tantsuga "Palju maksab?", autor Reelika Poroson

Haaravate visuaalidega ja tugeva grupitööga läbitunnetatud tervik – Face moe- ja tantsukool tantsuga "Vaata! Siga lendab!", autor Maarja Kukumägi

Värske, helge ja mõtiskleva kulgemisega lugu – Jõgeva Muusikakool Föönix tantsuga "Tõusud, loojangud", autorid Eva Orupõld ja tantsijad

Kaunilt kandvate hetkedega koreograafia ja muusika sümbioos – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Hinnangud", autor Egely Sarv

Tervikliku liikumiskeelega ja kandvate hetkedega hingestatud ja ekspressiivne esitus – tantsukool Cestants tantsuga "Keegi, keda ma kunagi teadsin.", autor Anna-Maria Laius

Läbi dünaamilise grupitunnetuse leidliku ideega muheda loo jutustus – S-Stuudio tantsuga "Miks kunstlilled elavad kauem?", autor Keiti Leon

Mõjusa lavaruumi kasutusega grupikoreograafia efektne esitus – tantsustuudio Dance Dream Noored tantsuga "Kõrbekuningas", autor Rita Muttel

Maitseka koreograafia hea energiaga nauditav esitus – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Faama", autor Gretten Vaga

Meeldejäävate kujundite ja tugeva tantsija kohaloluga mõjus tervik – Face moe- ja tantsukool tantsuga "Parasiidiaed", autorid Maarja Kukumägi ja Christopher Meier

Koreograafiat toetava visuaalse elemendiga õrn esitus – tantsukool Cestants tantsuga "Valguse helgus", autorid Karoli Jõelaid ja Marianne Allingu

Voolava kehakasutuse ja puudutavate momentidega esitus – tantsustuudio Dance Dream Viljandi Noored II tantsuga "Kui ainult", autor Ly Lindepuu

Tehniliselt tugev ja kaunis esitus – tantsukool Cestants tantsuga "Linnud", autorid Karoli Jõelaid ja Kristel Saal

Eristuva käekirjaga koreograafia ja tugevate karakteritega esitus – tantsukool Tantsutsoon tantsuga "näkineid", autor Herta Soro

Läbiva koreograafilise elemendiga jõuline esitus – tantsutrupp Vou tantsuga "Medusa", autor Elle Agar

Mõjus paaristöö ja efektsed visuaalid – Viljandi Spordikool tantsuga "Yin Yang", autorid Heili Parras ja Annika Karin Vahter

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Aprillis toimuvatel piirkondlikel tantsupäevadel astuvad teiste seas laval üles ka Koolitantsu Kompanii ning ETA Kompanii. Festivali lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia. Lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Ingrid Mugu ja Kristiina Siig koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga.