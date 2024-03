Õigekirjagurmaani keelesäuts. Õlu

Ettevalmistuse jooksul kõlanud kaheksa soovituse ja keelesäutsu hulgas on ka üks vihje veaohtlikule keelendile või reeglile, mis kõlab ka e-etteütlusel.

Tänane soovitus on lihtne ja puudutab ühe konkreetse sõna käänamist. Selleks sõnaks on õlu ja see käändub: õlu : õlle : õlut. Ehk siis kirjakeeles pole korrektne lause "Ostsin poest ühe alkoholivaba õlu", vaid "Ostsin poest ühe alkoholivaba õlle."

Huvitava faktina on ehk hea teada, et sõna õlu on ilmselt balti või germaani laensõna, aga ka etümoloogid pole veel päris kindlad. Näiteks vanainglise keeles tähistati seda jooki sõnaga ēalu.

Loodetavasti oli keelesäutsudest ja etteütluseks valmistumisest kasu. E-etteütlus kõlab Vikerraadio eetris täna kell 10.25.

Nädala soovitused aitas Kert Kasel kokku panna Tartu Ülikooli teadur Eva Saar.



Head ettevalmistust ja toredat e-etteütlust!