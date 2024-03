Mari Kalkuni ehtekunstnikust ema: tütre edu annab ka mulle hoogu juurde

Mari Kalkuni ehtekunstnikust ema Reet Kandimaa märkis "Ringvaates", et tütre rahvusvaheline edu annab ka talle hoogu juurde.

Mari Kalkuni ema Reet Kandimaa on põline ajalooõpetaja. Ehtekunstini jõudis Kandimaa juhuslikult. "Üks minu kolleegidest Tartu täiskasvanute gümnaasiumis rääkis mulle, et ta läheb Tartu rahvaülikooli koolitusele, ma ütlesin, et tulen ka kaasa," meenutas ta naerusuiselt.

Viis aastat tagasi asusid Kandimaa ja tema kolleeg Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias metallitööd õppima. "Nüüdseks oleme mõlemad lõpetanud ja diplomi saanud," rõõmustas ta.

Õpingute ajal avastas Kandimaa enda jaoks muinasehted. "Ka oma lõputööks tegin muinasehetest inspireeritud ehtekomplekti. Seda tööd tehes avastasin, kui universaalsed need sümbolid on ja kui palju neid ka tänapäeval leidub," märkis ehtekunstnik, kelle sõnul on metalliga töötamine tõeline täppistöö. "Sa pead tohutult keskenduma, sa ei saa midagi muud teha, millelegi muule mõelda, sa ei saa kiirustada, sest siis tulevad vead ja sa rikud oma asja ära."

Maailmas ringi rändav muusik Mari Kalkun sõnas, et ema otsus uus amet selgeks õppida on tohutult inspireeriv. "Kunagi ei ole hilja," rõhutas ta. Ehted, mida Kalkun esinemistel kannab, ongi valminud tema ema hoolsa käe all.

"Erakordselt äge, et mul on kodus hõbesepp olemas, Kui mõni mõte tuleb, siis me arutame, ema teeb asja valmis ja mina viin ehte maailmalavadele," selgitas muusik, kelle sõnul on annavad ema ehted talle laval olles väge juurde. "Ühe korra on juhtunud, et suur ilus ehtekomplekt on maha jäänud ja siis ma olen ennast tõesti alasti tundnud. See ehe annab lava peal ikkagi nii palju väge, sel on maagiline vägi sees," usub ta.

Kandimaa märkis, et tütre edu annab ka talle hoogu juurde. "Ma olen rõõmus, uhke ja õnnelik, et mul on tütar, kes minu ehteid vajab. Keda minu ehted ilusamaks, säravamaks ja uhkemaks," rõõmustas ta.