Galerii: Lääne- ja Ida-Virumaa tantsupäev Rakvere teatris

Maakondlike tantsupäevade kogenud žüriisse kuuluvad sel aastal tantsuõpetaja ja koreograaf Kerstin Lõhmus, tantsukunstnik ja liikumisterapeut Kristina-Maria Heinsalu ning tantsuõpetaja Paul Bobkov.

"Mõnikord ei pea tants väljendama ja taotlema sügavat kunstilist mõtet, vaid oluline on jutustada lugu läbi tugevate emotsioonide," jagas Kristina-Maria Heinsalu. Ta lisas, et tugevat emotsiooni on hea kogeda ja Rakveres toimunud tantsupäeva tantsijad puudutasid tugevalt vaatajat tantsurõõmuga.

Žüriiliige Kerstin Lõhmus ütles, et Rakvere Teatri laval jäid silma väljendusrikkad kehad. "Eestlastele omast maailma- ja hingevalu oli vähem, selle asemel domineeris helgus ja tantsu üle siiras rõõm, mis väljendus laval olnud tantsijate igas keharakus," jagas Lõhmus.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on tunnustada kontserdil esinenud tantsutruppe ja nende juhendajaid ning tantsude autoreid.

Lääne- ja Ida-Virumaa tunnustuspreemiad:

Kaunilt komponeeritud lugu vabas ja helges esituses – Arabesk tantsuga "Hellad käed", autor Tatjana Tarakanova

Muusika ja koreograafia teineteist täiendav kooskõla – Kullerkupp tantsuga "November", autor Jevgenia Seletskaja

Nutika rekvisiidikasutuse ja hoogsa energiaga ühtne esitus – tantsustuudio Varjud tantsuga "Vihma all", autor Natalja Jakovlev

Lapsele tähtsa teema vahva jutustus – Liliani trennid tantsuga "Printsesside sünnipäev", autor Lilian Täht

Atmosfääri loov ning tugevate visuaalide ja kehaliste kujunditega tervik – MTT tantsuga "Avatar", autorid Emili Afanasjev, Marleen Veerpõld ja Liili Filippov

Eriilmelise liikumiskeelega helge ja emotsionaalselt kandev lugu – Arabesk tantsuga "Sest nüüd Ma liigun edasi…", autorid Julia Koneva ja Eliza Kaija Kazemaka

Positiivse energiaga ühtne ja kaasahaarav esitus – Sillamäe Vanalinna kooli tantsurühm Fantaasia tantsuga "Tantsi nagu meie!", autor Viktoria Tituško

Oskuslikult lavastatud ning tehniliselt tugev, kaunis ja väljendusrikas tervik – tantsustuudio Varjud tantsuga "Südame rütmis", autor Jelena Kissin

Põnevalt seatud, dünaamiline ja efektsete elementidega loo jutustus – Esteetika- ja Tantsukool Fäm grupp tantsuga "Jälgi jättes", autorid Getter Tõškevitš ja Anastacia Bezrutsenko

Mitmekesise lavaruumi kasutusega ehe ühislooming – VMG 10. klass tantsuga "Vihm", autorid tantsijad

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Aprillis toimuvatel piirkondlikel tantsupäevadel astuvad teiste seas laval üles ka Koolitantsu Kompanii ning ETA Kompanii. Festivali lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia. Lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Ingrid Mugu ja Kristiina Siig koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga.