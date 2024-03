Uuskasutuskeskusesse on toodud ka viinamäetigusid ja surnud nahkhiiri

Uuskasutuskeskuse kaubandusjuht Kerli Reinsberg rääkis R2 saates "Päev", et neile on annetatud proteese, viinamäetigusid, surnud nahkhiiri, mulgi kapsaid ja verivorste ning ütles, et kui need ja veel mõned üksikud asjad välja arvata, siis keskusesse on oodatud kõik nööbist mööblini.

"Üritame leida kõikidele asjadele uue omaniku", ütles Uuskasutuskeskuse kaubandusjuht Kerli Reinsberg. "Meil on 16 poodi üle Eesti ning meil on ka väga palju toredaid koostööpartnereid, keda saame aidata nagu lasterikkad pered, loomakaitseseltsid."

Reinsbergi sõnul võtavad nad vastu puhtaid, terveid ja korralikke asju. "Aga puhtalt turvalisuse kaalutlustel ei võta me vastu laste turvahälle ja gaasipliite, kineskoop telekaid ei võta me vastu seepärast, et me ei leia neile enam kasutajaid, suured klaverid ja lahtised kosmeetikatooted nagu näiteks küünelakid ja kreemid pole ka oodatud, aga kõik ülejäänud tooted nööbist mööblini on väga oodatud."

20 tegutsemisaasta jooksul on juhtunud palju toredaid lugusid. "Meile on toodud proteese, viinamäetigusid, raamatute kastist tulid välja nahkhiired, kes kahjuks enam elavad ei olnud ja me ei saanud neid enam uuele ringile saata," meenutas Reinsberg. "Inimesed tulevad ja toovad annetused meie poe uksest sisse annetusalale. Ja on juhtunud nii, et inimesed ajavad sassi annetuskoti ja prügikoti või siis oma toidukoti ja toovad need meile. Nii on meile jõudnud mulgi kapsad ja verivorstid ning pluusid ja kleidid sõitsid omanikuga koju tagasi."

Üks inimene annetas Balti jaama kogumismajas ära oma koti, kus sees olid ka tema autovõtmed. "Kui kaubikud tühjendavad kogumismaja, siis pakendame kõik annetuskotid suurtesse prügikottidesse ja meil on laos 4000 kotti, kuidas nende hulgast võtmed üles leida? Õnneks reageeris see inimene väga kiiresti ja sai oma võtmed tagasi."

Reinsberg toonitas, et ka kaupluse külastajad, kes šoppama tulevad, peavad väga tähelepanelikud olema ning ühtegi oma isiklikku asja ei tohi jätta järelvalveta, seni kui asju selga proovid.

"Lase oma vanadest asjadest lahti ja too need uuskasutuskeskusesse", soovitas Reinsberg. "Ja samas on meil nii palju ägedaid leide, mida saab tuunida ja endale sobivaks kohendada."