Alika: olen nii tänulik vanematele, et nad panid mind eestikeelsesse kooli

Vikerraadio e-etteütluse eel meenutas Alika, et vanemad otsustasid ta Narva ainukese eestikeelse kooli 1. klassi panna ning ta on selle eest oma vanematele väga tänulik.

"Ma olen iga päev tänulik enda vanematele selle eest, et nad saatsid mind 1. klassist eesti kooli," ütles laulja Alika. "Ainukesse eesti kooli Narvas, aga nagu te näete, siis siin ma olen ja räägin vabalt eesti keelt ja see tõesti annab mulle igapäevaelus nii palju juurde. Annab juurde enesekindlust, vabadust ja mul on väga hea meel, et mina räägin eesti keelt, oma riigi keelt."

Vikerraadio e-etteütlus toimub 14. märtsil kell 10.25.