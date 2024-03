Väga lühiajaline intensiivne trenn aitab efektiivselt kaalu kaotada

"Märksõna on kiire ajaressursi ärakasutamine. Väga lihtne arvutuslik pool ütleb, et kui on vaja kehakoostist muuta just rasvamassi vähendamise arvelt, siis on kasutatud mõõduka intensiivsusega kestvustreeningut, mille treeningmaht nädalas on 600 minutit. Kui me kõrvutame seda nüüd sprindi intervalltreeninguga, mille ajaline treeningmaht nädalas on ainult 87 minutit, siis numbrites on ju kolossaalne vahe," selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor Marit Salus. "Väga kiire ja intensiivne sprindi intervalltreening toimib väga hästi."

Sprindi intervalltreening tähendab seda, et intensiivne töö vaheldub puhkepausidega.

Doktoritöös läbisid uuritavad 12-nädalase juhendatud sprindi intervalltreeningu sagedusega kolm korda nädalas, mis algas viieminutilise soojendusega ning millele järgnes neli kuni kuus kolmesekundilist all-out (lühiajaline ja maksimaalne pingutus – toim.) rattasprinti vahelduvalt neljaminutiliste aktiivsete puhkepausidega. "Aga sobib iga tegevus, millega on võimalik südamelöögisagedust kiiresti tõsta," lisas Salus.

Töö tulemusel leidis Salus, et sprindi intervalltreening vähendas rasvunud teismelistel poistel keha rasvamassi protsenti, metaboolse sündroomi riski skoori ning tõstis kardiorespiratoorset võimekust ja alajäsemete luu mineraalset tihedust.

Saluse sõnal näitas uuring, et sellise treeninguga on võimalik kaalu alandada, aga sel on ka südant kaitsev toime. "Lihtsalt tuleb trenni teha," lisas ta. "Ilmselgelt on seal omad ohud, aga kui teha trenni õigesti ja kontrollitult, siis kasu on väga suur. Isegi südamehaigete ja diabeedihaigete patsientidega on läbi viidud sprindi intervalltreeninguid. Ka maailmas tehtud uuringud näitavad, et see töötab ja on ohutu, kui seda õigesti teha," ütles Salus.