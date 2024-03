Õigekirjagurmaani keelesäuts. Asutuste nimed ja nimetused

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda sel nädalal toimuvaks e-etteütluseks. 7.–14. märtsil kell 8.55 on "Vikerhommikus" eetris keelesäutsud. Sel korral on fookuses asutuste nimed ja nimetused.

Ettevalmistuse jooksul kõlava kaheksa soovituse ja keelesäutsu hulgas on ka üks vihje veaohtlikule keelendile või reeglile, mis kõlab neljapäevasel e-etteütlusel.

Tänane soovitus puudutab asutuste õigekirja, täpsemalt suurt ja väikest algustähte.

Esmalt on oluline eristada, kas tegu on nime või nimetusega.

Alustame nimetustest: need on näiteks ministeerium, linnavalitsus, gümnaasium. Tavatekstis kirjutatakse nimetused, välja arvatud neis sisalduvad nimed, väikese algustähega. Seega on korrektne kirjutada väikese algustähega haridus- ja teadusministeerium, Tallinna linnavalitsus ja Põlva gümnaasium.

Kui kasutada nende asutuste täisnimesid ametlikumas tekstis – näiteks lepingutes, õigusaktides, kirjalikes pöördumistes või mujal sarnases kontekstis, mitte igapäevases suhtluses –, siis võib kasutada ka suurtähti: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Linnavalitsus või Põlva Gümnaasium.

Asutuste nimed tuleb aga kindlasti kirjutada alati läbiva suurtähega. Näiteks sihtasutus Noored Kooli või börsiettevõte aktsiaselts Coop Pank. Seega pole teksti sees võimalik ka variant, kus haridus- ja teadusministeeriumi puhul oleks sõna haridus suure tähega ja teadus väikesega. Saab nii, et mõlemad on suure tähega või mõlemad on väikese tähega.



Head ettevalmistust ja toredat e-etteütlust!