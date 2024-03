19-st Muhu tiibeti mastifi kutsikast on 16 endale uue kodu leidnud

Kutsikate isa Pauer elab Tallinna lähistel. "Kai andis mulle kohe teada, ütles mulle tegeliku kutsikate arvu ja ütles, et ära sellest kohe räägi, sest me ju ei tea, kas kõik jäävad ellu," meenutas Paueri perenaine Vilja Trei.

"Ma ei teadnud, kas ma saan sellega hakkama, tekkis paanika. Emal nii palju tisse ei olnud, piima ei olnud. Kutsikad sündisid neljapäeval ja reede õhtuks oli mul otsus käes, et ma pean saama kuskilt kitsepiima. Aga kuna oli jaanuarikuu, siis kitseemad hakkasid ka tallesid ootama, kõik on nagu ahtrad, ei ole piima," rääkis Yamico perenaine Kai Aas.

"Mina ajasin mööda Tallinna linna taga toorkitsepiima, sain Nõmme ja Mustamäe turult. Õnneks mul oli tuttav Saaremaalt Tallinnas ja me saime kohe selle piima Muhusse. Siis Kai ütles küll, et super vanaema," muigas Vilja Trei.

Kutsikad kasvasid nädalaga peaaegu kaks korda raskemaks. "Ma ei ole kunagi ühtegi loomalast niimoodi tissitanud, tissitama õpetanud. See oli väga raske," tunnistas Aas. "Iga kahe tunni tagant pidi neid söötma ju. See tähendas seda, et nii kui ring täis sai, hakkasid jälle otsast pihta ja niimoodi kümme ööd-päeva," rääkis perenaine ja lisas, et magaski iga kahe tunni tagant kõigest kümne minuti kaupa. "Inimsilm tahab vahel kinniolekut, et puhata, aga ma ei saanud ju puhata."

Kutsikate eest hoolitsemiseks võttis Aas töölt ka kuu aega puhkust. "Tänaseks ma olen tööl tagasi, töötan Salva kindlustuses müügijuhina ja meil on võimalik kodukontoris olla. Kui ma pean kontoris olema, siis on abikaasa kodus."

Kuna 19 kutsika sündimine on ka maailma mastaabis väga haruldane, võttis kutsikate ihuarst ehk Muhu loomakliiniku loomaarst Heli Säre koeraperelt DNA proovi. "Ma võtan kõikidelt 19 kutsikalt, emalt ja isalt DNA analüüsi ja saadame need siis Eesti Maaülikooli loomageneetika laborisse. Just Maaülikooli teadlasi hakkas huvitama, kui palju selles suures pesakonnas on ühemunakaksikuid. Koertel ei ole see eriti tavapärane, et oleks ühemunakaksikuid, aga nii suure pesakonna puhul on alust arvata, et siin on toimund," sõnas loomaarst.

19-st kutsikast on 16 juba hea omaniku leidnud, kolm tüdrukut on veel vabad. "See on rõõmus hetk ja see on kurb hetk. Rõõmus on ta sellepärast, et mu kutsikad on leidnud väga head kodud. Samas on kurb see, et paratamatult need lapsed, keda sa tissitad ja potitad kasvavad su südame külge rohkem kui need, keda ainult koeraema toimetab," sõnas Aas.