Laura Põldvere astub üles kaasaegses balletis

"Jevgeni tegelt liigutab mind laval nagu malenuppu ühest kohast teise," naeris Põldvere. Grib vaidles vastu. "Ta on tegelt väga andekas tantsija. Me tegime selle väikse dueti kohe esimese prooviga, meil oli väga hea klapp. Ta oskab ennast hoida, on pehme plastikaga, ja mis on peamine – ta usaldab partnerit. Kui usaldust ei ole, siis pole ka balletti," kiitis Grib.

Põldvere tunnistas, et ta on kunagi seoses näosaatega paaris balletitunnis siiski käinud. "Ma tegin Geri Halliwelli lugu "It's Raining Men" järgi ja see algab sellise mini baleriinisoologa. Et ma olen seda vaadelnud, aga see kindlasti ei anna mulle alust, et nii liikuda," rääkis ta.

"Mis on andnud mulle julguse on see, et kui Teet Kask seda lavastas, siis ta vaatles minu liikumist, mis oleks mulle loomuomane, et ma tunneks end hästi vabalt. Sealt juba arenes see duo või see tants välja," rääkis Põldvere. Näiteks oma karjääri jooksul talle väga omaseks saanud käte liikumist kasutab Põldvere Gribi sõnul väga hästi lavastuses ära.

Lisaks tantsimisele Põldvere ka muidugi laulab lavastuses. "See on alati mu unistus olnud neid maailmasid omavahel kokku mässida. Panna kokku improvisatsiooni, poppi, riietust, liikumist," ütles laulja.

Loos on Kurat ja Jumal väikesed poisikesed, kes omavahel kaklevad. Grib on lavastuses Jumala rollis ning Põldvere on tema pruut. "See on üks väga sügav ja filosoofiline lugu. Ma arvan, et igaüks saab sellest aru omamoodi," sõnas Grib.