Ramo Teder: minu kõige kummalisem seos eesti keelega pärineb Jaapanist

"Olen nii Pastacana kui Puuluubiga maailmas päris palju reisinud ja kokku puutunud situatsiooniga, et meie keel, kuna me oleme nii väike rahvas, on väga salakeel, et sa võid rääkida vabalt isiklikest asjadest teisel pool maakera, aga ikkagi satub mõni eestlane sind kuskilt kuulma," ütles muusik Ramo Teder.

Tema kõige kummalisem ja lahedam seos eesti keelega on aga Jaapanist, kus selgus, et jaapani keeles "jah" ja "ei" on eesti keelega võrreldes täpselt tagurpidi.

"Jaapani keeles "jah" on "hai" ja "ei" on "je"," selgitas Teder.

Vikerraadio e-etteütlus toimub 14. märtsil kell 10.25.