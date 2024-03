Treener: see on universaalne venitusharjutus kontoritöötajatele

"Terevisiooni" stuudios näitas treener Terje Vaino kõige universaalsemaks venitusharjutuseks nimetatud harjutust ning lihtsamaid venitusi, mis on mõeldud just istuvat tööd tegevatele kontoritöötajatele.

On üks kompleksharjutus, mis väidetavalt istuva tööga inimestele on ideaalseks venitusharjutuseks, millest on lihtsamaid ja raskemaid versioone.

"See harjutus, mida nimetatakse maailma parimaks venitusharjutuseks, on tõesti mitmekülgne," ütles Pilates Pluss treener Terje Vaino. "Võtad selle asendi sisse ja juba on mitu erinevat lihasgruppi töös. Harjutusest on mitu erinevat varianti, sest kõik ei suuda teha selle harjutuse viimast versiooni."

Vaino sõnul on inimesed kontorilaua taga istudes juba pinges ja ei saa kohe kõige keerulisemaid harjutusi tegema asuda, küll aga näitas ta stuudios ette lihtsaid harjutusi, mida on võimalik kontoritöötajal keset päeva kontoririietes teha.