Jõulumäel saab suusatada loodetavasti aprillikuuni

"Meie õnneks olid jaanuari alguses väga külmad ilmad ja saime ära teha kunstlume. Meil on avatud kuni kahe ja poole kilomeetrine suusarada ja ka kelgunõlv on all. Suusarada on valgustatud iga päev õhtul kella üheksani," ütles Jõulumäe tervisespordikeskuse juht Eido Tasalain. "Loodame ka, et vähemalt üks klassikajälg peab aprillini vastu."

Tasalaini sõnul on Jõulumäel nädalavahetusel väga palju suusatajaid ja tööpäeva õhtuti käiakse ka. "Tipphooaeg enam ei ole, aga ei saa ka öelda, et vähe inimesi oleks. Rajal tükke vahelt ära ei ole, rada on kunstlume peal, ega meil siin metsa all looduslikku lund kuskilt võtta enam ei ole, kõik sulas juba veebruari keskel. Ise oleme välja öelnud, et raja sulgeme 1. aprillil, sinnamaani peab rada ilmselt vastu, kui ikka väga palju vihma ei tule. Vihm on kõige suurem sulataja."

Järgmiseks talveks on Jõulumäel varutud juba kahe kilomeetri jagu lund. "See on praegu talvekorteris saepuru all."