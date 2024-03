Uue muusika reede: Cardi B, Maian Kärmas, Justin Timberlake, Night Tapes

Ouu – "Mäed"

Singliga "Mäed" teatab ansambel Ouu, et eesootaval kevadel ilmub nende neljas album "Värvides". Bändi solist ja kitarrist Hyrr Vainola sündis uus singel hetkega, aga jäi siis laagerduma ning valmis kaks aastat hiljem. Singliga on kaasas ka video, mille režissööriks on ansambli bassimees Jaan Sinka. Video võeti üles Õismäe paneelmaja korteris ning kurja naabri rollis astub üles koomik Maiduk. Loo miksis ja masterdas Sten Šeripov.

Silver Jusilo – "Liialt tundeid"

Eesti Laul 2024 poolfinalist Silver Jusilo andis koostöös produtsent Markus Paloga välja uue singli "Liialt tundeid". "Vahepeal on hirmus tundeid väljendada. Hoiame neid pigem endale, kartes reaktsiooni. Kardame olla haavatavad ja kaotada lähedust, mis viib hoopiski ebakindluse ja keerulise armastuseni. Läbi selle loo olen oma tunnetega aus ja võtan riski olla haavatav," selgitas Jusilo.

Valge Tüdruk – "I Like ur Fat"

Valge Tüdruku ehk Elina Masingu uus singel valmis samuti koos Markus Paloga ning juhatab sisse maikuus ilmuva debüütalbumi. "I Like ur Fat" on 1990. aastatest inspireeritud techno-lugu, mille idee sündis, kui artist käis läbi inimesega kellele tekitas ebakindlust ta ülekaalulisus. Masingu sõnul on tal endal samuti kehasõimuga halbu kogemusi ajast, mil käis Tallinna Balletikoolis.

Heleenyum – "Shy"

Alustava laulja-laulukirjutaja ja produtsendi Heleenyumi poppi ja jungle'it kokku segav singel "Shy". Loo produtsendiks on Heleenyum, kes on lõpetanud ka Georg Otsa nimelise muusikakooli laulmise ja produtseerimise erialal. Inspiratsiooni oma teiseks singliks sai Heleenyum ühelt kodumaiselt DJ set'ilt. "Sedavõrd, et sukeldusin produktsiooni osas enda jaoks täiesti uude žanrisse, kus tegin oma tõlgenduse 90ndate jungle'ist," sõnas Heleenyum.

Maian Kärmas – "Torm"

Kärmas avaldas emakeelepäeva ootuses topeltsingli kahe mereteemalise lauluga, mis on loodud Jakob Liivi tekstile "Torm" ning Juhan Liivi tekstile "Minu saatus". Lood juhatavad sisse maikuus ilmuva albumi "Sõnalõimijad 2", mis ammutab inspiratsiooni eesti luuletekstidest. "Need laulud ootasid sahtlis oma aega väga kaua. Kaks erinevat hingelaadi ja vaadet, kuid üks vereside ja keel," ütles Maian Kärmas.

Kärt – "leian enda"

2 Quick Starti taustalaulja, muusikalinäitleja ja lauluvõistlustel osalenu Kärt Antoni uus singel "leian enda" räägib enese aktsepteerimisest. "Mis asi on enesearmastus ja kuidas ma seda tundma peaksin? Mida ma elult üldse tahan ja kust mu ebakindlus tuleb? Kas päeva lõpuks sellest eneseanalüüsist üldse mingit kasu on?" Täna, pool aastat hiljem, olen ma aga täiesti vastupidisel seisukohal ja kõik küsimused on leidnud vastused just tänu professionaalidele," selgitas Kärt.

Night Tapes – "Every day is a game"

Londonis baseeruva eesti laulja ja laulukirjutaja Iiris Vesiku bänd Night Tapes andis Kanada plaadifirma Nettwerki alt välja 2024. aasta teise singli. Aasta alguses aasta indie/alternatiivalbumi Eesti muusikaauhinna võitnud ansambel kuulutas uue singliga välja ka 7. juunil ilmuva lühialbumi "assisted memories".

Cardi B – "Enough (Miami)"

Juba kaks nädalat peale "Like What (Freestyle)" ilmumist on New Yorki räppar Cardi B tagasi uue singliga. Kõik, mis kaks nädalat tagasi veel ütlemata jäi, saab nüüd öeldud.

Aya Nakamura feat. Ayra Starr – "Hypé"

Mali päritolu prantsuse pop ja afrobeat laulja Aya Nakamura selle aasta esimene singel, kus kaasas ka aasta alguses Grammyt püüdnud Nigeeria laulja Ayra Starr. Möödunud aastal oli Nakamura Prantsusmaal Spotifys enim kuulatud naisartist.

Kacey Musgraves – "Too Good to be True"

Reedel ilmus ka Texasest pärit kantrilaulja Kacey Musgraves kuues stuudioalbum "Deeper Well". 2018. aasta albumi eest "Golden Hour" eest võitis Musgraves nii aasta kantrialbumi kui ka aasta albumi Grammy.

Justin Timberlake – "No Angels"

43-aastane Tennessee popstaar jõudis lõpuks oma seitsmenda albumi "Everything I Thought It Was" välja andmiseni. Kolmanda singli "No Angels", millele on oodata ka muusikavideot, produtsentideks on Angel Lopez (Jack Harlow "First Class", Sam Smith "Pray") ning Federico Vindver.

Flo Milli, SZA & Cardi B – "Never Lose Me"

Alabama räppar Flo Milli kogub üha enam tuure. Möödunud aasta lõpus ilmunud lugu "Never Lose Me" on vahepeal saanud juba kaks alternatiivset versiooni koos Lil Yachty ja Bryson Tilleriga. Reedel ilmunud albumi "Fine Ho, Stay" puhul veeretati kohale lõpubossid SZA ja Cardi B, kes loole veel kolmandagi kihi peale ladusid.

Yung Lean & Bladee – "Golden God"

Rootsi cloud ja emo räpparid ning Drain Gangi liikmed Yung Lean ja Bladee andsid kolmapäeval välja ühise post-pungist inspireeritud albumi "Psykos".

Zayn – "What I Am"

One Directionist tuntuks saanud Zayn kutsus appi Nashville'i produtsendi Dave Cobbi ja asus rändama viskisematel radadel.