Rakett69 kuulutas välja taastuvenergia teemalise teadusteatri videokonkursi

Teadussaatest Rakett69 tuntuks saanud Smaragda Luchia Sarana kutsus kuni 19aastaseid noori osalema taastuvenergia teemalisel teadusteatri konkursil. Sarana viis "Terevisioonis" ka ise läbi ühe energiateemalise teadusteatri etenduse ning rääkis, et tema käib lasteaedades teadusringe läbi viimas.

"Rakett69 teadussaatel on saanud juba iga-aastaseks traditsiooniks korraldada mõni äge konkurss saate vaatajatele," ütles Rakett69 vilistlane Smaragda Luchia Sarana. "Eelmisel aastal oli meil fännisärgi konkurss, sel aastal taastuvenergia teemalise teadusteatri videokonkurss, kuhu kõigil kuni 19aastastel lastel ja noortel on võimalik esitada oma kuni kolme minuti pikkune video."

Konkursil saab osaleda 8. aprillini. Pärast seda valivad kohtunikud esitatud videote seast välja kümme parimat, mis lähevad rahvahääletusele. "Parima video tegijale on auhinnaks 1000 eurot, mille on välja pannud Enefit. Lisaks on erinevatele vanuserühmadele ka eriauhinnad."

Sarana sõnul tuleks kõigepealt hoolikalt läbi mõelda, kuidas katset teha. Seejärel valida sobivad katsevahendid, mis sõltuvad sellest, mida katsega soovitakse näidata ning kindlasti tuleb läbi mõelda, kas täidetud on kõik ohutusnõuded katse tegemiseks.

"Mina õpin ülikoolis informaatikat ja tegelen ka teaduse populariseerimisega," ütles ta. "Viin lasteaedades ja koolides läbi teadusringe ning teen teadusteatrit. Viie-kuueaastased kõigest täpselt veel aru ei saa, aga esialgne huvi juba tekib, et laps saaks edasi uurida ja küsida, miks mingi asi just nii toimib."

"Terevisiooni" stuudios tegi Smaragda teadusteatri minietenduse, kus seletas lähemalt hüdro- ja tuuleenergiat, mis on mõlemad taastuvenergialiigid ehk energia, mille ressursid justkui otsa ei lõpe.

Teadusteatri videoid saab konkursile esitada SIIN.