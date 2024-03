Mikk Jürjens: sarjas näeb linnast maale kolimise naljakamat poolt

18. märtsil jõuab ETV eetrisse romantiline komöödia "Elu võimalikkusest maal", mis on kirjutatud spetsiaalselt sarja peaosalisi kehastanud Mikk Jürjensile ja Helena Lotmanile mõeldes. Jürjensi sõnul näeme sarjas maale kolimise murede ja probleemide naljakat kontsentratsiooni ning sari toetab mõttemustrit, et kui sa millestki unistad, siis see ka täitub.

"Meenutades eelmise aasta toredat suve, mil sarja filmiti, tuleb kõigepealt meelde "mull", milles me päris mitu nädalat elasime," meenutas Mikk Jürjens sarja "Elu võimalikkusest maal" suvist võtteperioodi, mis möödus ühes Lääne-Virumaa mõisas.

Kuna sari on üles ehitatud kahele tegelasele, tähendas see, et Mikk Jürjens, kes kehastas sarjas noort meest Peeter Pauli ja Helena Lotman, kelle tegelaskuju nimi on Madli, olid võtetel praktiliselt terve võtteperioodi. "Võttepäevad olid pikad ja halastamatult teineteise otsas. Tekkis selline lastelaagri tunne, kus öötunde oli vähe, aga seda lähedasemaks saime kogu võttemeeskonnaga. Tekkis väga ilus ja lähedane olemine ning ma loodan, et see kõik aitas kaasa ka südamliku loo väljamängimisele."

Jürjensil pole seriaalinäitlejana varem nii intensiivset võtteperioodi olnud

Jürjensi sõnul ei olnud ta varem näitlejana nii pikalt ja intensiivselt võtetel osalenud. "Minu varasemad kogemused on tulnud teiselt poolt kaamerat," selgitas Jürjens. "Mäletan väga hästi, kui vähe ma magasin ja mitu kilo kaotasin, kui filmisime "Alo" teist hooaega samuti päris lühikese perioodi jooksul või kui tegime abikaasa Mari kontsertfilmi, kus tuli üleval püsida päris mitu head ööd ja päeva järgemööda."

Kõikidest režissöörina tehtud projektidest oli aga Jürjensi arvates kõige intensiivsem saatesarja "Restoran 0" tegemine mõni aasta tagasi, mida tehti tõesti nädal aega praktiliselt puhkamata.

"Ütlesime Helenaga oma "jah" sõna enne, kui stsenaariumeid kirjutamagi hakati," ütles Jürjens. "Sarja režissöör Anatoli Tafitšuk, kes on mu hea sõber, aga kellega ma tööalaselt varem polnud kokku puutunud, tegi mulle ettepaneku osaleda sarjas, mis on spetsiaalselt meile Helenaga kirjutatud ning see pakkumine tuli minu ellu õigel ajal. Nautisin protsessi kogu täiega ja tunnen, et andsin endast sinna kõik, mis mul anda oli."

Sarja "Elu võimalikkusest maal" peaosalised Mikk Jürjens ja Helena Lotman Autor/allikas: Anniki Allvee

Sarjas on paljud asjad üle keeratud ning näidatud humoorikalt veidras võtmes

Mikk Jürjensi kehastatav Peeter Paul otsustab seljataha jätta oma senise turvalise elu linnas ning kolida koos elukaaslase Madliga maale Karuaugu mõisa, mis esmapilgul näib õnnistusena, aga peidab endas üha uusi ja ootamatuid tahke.

"Tundsin ennast temas ära," ütles Jürjens. "Loomulikult on sarjas paljud asjad üle keeratud ja Peeter Paul on minust ikkagi erinev inimene, aga samas elasin talle kaasa ka kõige veidramates olukordades. Tema pühendumus ideele, pidev tegutsemisvalmidus, kohati totaklik käitumine, mis on tingitud mingist siirast tahtest, need on kõik ka mulle omased jooned."

Teema on Jürjensile endale väga tuttav, sest ka ta ise on kolinud oma perega linnast maale elama. "Tean täpselt, kui keeruline see on ja mida see nõuab, kas või ainuüksi selle otsusega läbiminek ja esimesed ehmatused, mida see muudatus endaga kaasa toob. Sarjas näeme murede ja probleemide naljakat kontsentratsiooni, aga selle olemus on minu arust kenasti tabatud sarja stsenaristide ja režissööri poolt."

Sari on mõeldud vaatamiseks kogu perele

Jürjensi arvates võiks sarja kindlasti koos perega vaadata. "Minu lapsed olid vist esimesed, kes sarja algusest lõpuni läbi vaatasid ja ma küll ei mäleta, et oleksin tundnud vajadust midagi selgitada või neid ekraani eest ära ajada. Lugu räägib tegelikult ju armastusest ja unistamisest ning siia tatisesse kevadele ülemineku perioodi kulub küll ära üks hea annus sooja suve ja lugu, mis on mõnusas huumorikastmes."

Jürjensi arvates toetab sari ikkagi seda mõttemustrit, et kui sa millestki unistad, siis see ka täitub. "Nii nagu meie sarja tegelastel ei lähe kõik alati edukalt ja teel on üks takistus teise järel, saame me siiski hakkama, sest püsime koos, toetame teineteist ja aitame ning tuletame kõige raskemal hetkel meelde, miks ja kelle jaoks me seda teeme."