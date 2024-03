Õigekirjagurmaani keelesäuts. Asesõnade suur või väike algustäht

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda sel nädalal toimuvaks e-etteütluseks. 7.–14. märtsini kell 8.55 on "Vikerhommikus" eetris keelesäutsud. Täna on fookuses asesõnade suur või väike algustäht.

Ettevalmistuse jooksul kõlava kaheksa soovituse ja keelesäutsu hulgas on ka üks vihje veaohtlikule keelendile või reeglile, mis kõlab neljapäevasel e-etteütlusel.

Õigekirjagurmaani Instagrami kontolt leiab iga päev ka viktoriini, kus oma keeleoskus proovile panna.

Tänane soovitus puudutab asesõnade sina ja teie kirjutamist. Kas need peaks olema tekstis suure või väikese algustähega? Sõna sina puhul on korrektsed mõlemad versioonid, suure tähega saab väljendada tugevamalt viisakust.

Sõna teie puhul on aga oluline teada, et üldjuhul kirjutatakse see väikese algustähega, aga kui kirja saates peetakse silmas vaid üht konkreetset inimest, võib tema poole pöörduda ka suure tähega Teie-vormis. Kui aga pöördutakse mitme inimese poole, on tavaks kirjutada teie väikese tähega.

Et olla eriti täpne, siis tasub teada, et suure tähega Teie't kasutatakse vaid kirjades. Kui näiteks ajakirjanik teietab suulises intervjuus oma vestluskaaslast – siis seda tekstina maha kirjutades tuleks sõna teie kirjutada siiski väikese tähega. Hoolimata sellest, et vestluskaaslasi oli üks ja teda teietati, polnud tegu kirjaliku pöördumisega.

Head ettevalmistust ja toredat e-etteütlust!