Orhideekasvataja Franz Zeuner: orhidee on küll natuke müstiline taim

"Väikese poisina käisin vanaemaga aiandis, ostsin sealt oma esimesed taimed ning sain kingituseks pisikese lihasööjataime ja kärbsepüünise," meenutas Franz Zeuner oma aiandushuvi algust. "Mingil hetkel öeldi seal aiandis, et nad otsivad kedagi, kes võtaks firma üle. Võtsingi. See oli juba 24 aastat tagasi, ja ma ei kahetse."

Orhideehuviline Liina Orle külastas ka tihti orhideenäitusi ning ühel järjekordsel näitusel nad Franziga kohtusidki. " Jäime suhtlema, kuni otsustasimegi leivad ja orhideed ühte kappi panna," ütles Orle.

Nüüd juhivad nad mõlemad koos Lõuna-Saksamaal asuvat aiandit, kust Franz kunagi oma esimese orhidee ostis.

Liina sõnul on neil aiandis kokku 3000 ruutmeetrit põrandapinda. "Aga orhideed ripuvad ka põrandatel ja laes," lisas ta.

"Kastame, istutame, puhastame, lõikame ja teeme kõike, mida aiandis vaja teha on," ütles Franz. "Orhidee on küll natuke müstiline taim, aga töö nendega on üsna sama, mis teiste taimedegagi. Kõik meie aiandis tuleb teha käsitsi, automaatikat meil pole."

Franzi sõnul õitsevad mõned orhideed lõputult. "Õied meenutavad plastmassi nagu polekski looduslikud. Eri liike on tohutult palju. Miniatuursetest suurte taimedeni. On orhideeliike, mis lõhnavad kohutavalt. Mõni liik lõhnab nagu roos, aga mõne lõhn meenutab liha. Kunagi hakkas üks selline meie kasvuhoones õitsema, üks klient tuli meie juurde oma väikese koeraga ja selle lille lõhn oli ilmselt nii ehe, et võimalusel oleks koer taime maha murdnud," meenutas Franz.

"Me tegeleme looduse kaitsmisega. See tähendab, et kõiki taimi meie kasvuhoones paljundatakse, seega nad ei sure välja. On liike, mis looduses surid välja, aga orhideekasvatajate taimeaedades elavad edasi," selgitas Franz.

"Ainuüksi orhideede kasvatamine teeb meid õnnelikuks, lillede õitsemine on juba lisa. Mõne taime puhul ootad 10-15 aastat, enne kui tulevad esimesed õied. Tuleb nautida ka kasvamist, mitte ainult õitsemist."