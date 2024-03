Eesti vanim tegevnäitleja Peeter Jürgens:tahaksin teatris veel vajalik olla

"See on väga tore tiitel. Esimest korda sellest kuuldes ei saanud ma sellest aru, sest minuvanuseid tegutsevaid näitlejaid on ju veel, aga tuleb välja, et selliseid, kes selles vanuses teatripalgal on, ei olegi," ütles Peeter Jürgens, kes on Eesti vanim tegevnäitleja. "Mul jookseb teatris 60. tööaasta."

Jürgensi sõnul on ta tänavalt tulnud näitleja, sest tal pole akadeemilist näitlejaharidust. "Töötasin Viljandi kultuurimajas, kus näiteringi juhendas Heino Arus, kes ütles, et Ugalas on üht episoodilist rolli vaja teha, ja ma läksingi," meenutas Jürgens. "Lavastus "Helepunane lilleke" oli Ugala mängukavas, aga koletise osatäitja võeti sõjaväkke ja mulle pakuti seda rolli, anti tekstiraamat, et õpi selgeks. See oli minu jaoks selline pauk, ühe ööga õppisin teksti pähe, olin nagu hull, tahan lavale, tahan lavale!"

Jürgens on taastanud ka Ugala teatri arhiivi. "1959. aastal põles arhiiv ära, hakkasin seda arhiivi tegema, mõtlesin, et uurin välja, mis seal enne seda oli. Istusin Teatri- ja Muusikamuuseumis, lugesin digiajalehti. Sealt sain vapustavat materjali."

2014. aastal pälvis Jürgens Eesti Teatriliidu meespeaosatäitja auhinna vanaisa rolli eest lavastuses "Vanad ja noored." "Selline tunnustus tuli täieliku üllatusena. Poleks elu sees uskunud," on Jürgens pisarateni liigutatud.

Sel aastal kandideerib Jürgens meeskõrvalosatäitja auhinnale lavastusega "Meie klass." "Ma tahaksin olla teatris nii kaua, kui ma olen vajalik."