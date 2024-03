Eurovisiooni suur viisik astub sel korral lavale ka poolfinaalis

Esimest korda lauluvõistluse ajaloos astuvad Eurovisiooni poolfinaalides publiku ette suure viisiku esindajad. Lisaks astub üles ka eelmise aasta võitja ehk Rootsi. Varasemalt on vaatajatele näidatud üksnes lõike automaatsete finalistide lavaproovidest. Endiselt on suurtele riikidele finaalikoht garanteeritud.

Esimeses poolfinaalis esitavad enda laulu Saksamaa, Rootsi ja Ühendkuningriigid. Teises poolfinaalis astuvad rahva ette Pranstusmaa, Itaalia ja Hispaania. Esinetakse teiste riikide keskel, mitte osana vaheaja aktidest.

"Me arvame, et poolfinaalis päriselt lavale astumine annab suurele viisikule ja võõrustajamaale võrdsemad võimalused. Lisaks on see võit nii kohapealsele publikule kui ka televaatajale, kuna nüüd nähakse kõiki etteasteid enne suurt finaali," kommenteeris Eurovisooni peaprodutsent Ebba Adielsson.

Teise muudatusena on pikendatud ajavahemikku, mil finaalis enda lemmiku poolt hääletada saab. Hääletamine avatakse 11. mai finaalis enne esimese esineja lavale astumist, seega ei pea publik enam ootama kuniks kõik on enda etteaste teinud, vaid saab kohe võistluse käigus enda hääle anda.

Kui peagi lubatakse avalikustada veel üks suur muudatus Malmö 2024. aasta lauluvõistluse osas, siis mõned asjad jäävad ka samaks. Endiselt selguvad finaalipääsejad puhtalt publikuhääletuse kaudu. Alles finaalis annab hääli ka žürii, kelle punktidele liidetakse publiku hääled. Samaks jääb ka punktide väljakuulutamise kord.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 7. mail ning teine poolfinaal peetakse 9. mail. Lauluvõistluse finaal leiab aset 11. mail.