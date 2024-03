Karl Killing: meloodilisest muusikast on Eestis puudu

Möödunud reedel debüütalbumiavaldanud Karl Killing ütles, et tahab Eesti turule tuua RnB-d, mille peal on ta ise üles kasvanud, ning lisada peavoolu muusikasse sensuaalsust ja meloodilisust.

Senist positiivset tagasisidet Killing oodata ei osanud. "Pigem oli lihtsalt see, et tahtsin oma kogumiku välja anda. Head kriitikat saada on olnud au. Olen saanud läbi selle albumi, mis on olnud väljas neli-viis päeva, juba nii palju muusikalist kogemust ja motivatsiooni uue loomingu tegemiseks," sõnas Killing "Terevisiooni" stuudios.

Killing on enda sõnul just RnB-muusika peal üles kasvanud. "Ma tahan seda ka Eestisse tuua. Seda tehakse vähe ja sellisest meloodilisest muusikast on natukene puudu. Ma toon seda siis siia Eesti turule," selgitas Killing, lisades, et tavalisest peavoolu muusikast peab ta oma debüütalbumit ka sensuaalsemaks.

Killing on ka aktiivne produtsent ning seisab ka paljude teiste artistide lugude taga. Kunagi pikemalt muusika produtseerimisele keskendunud Killing on rahul, et nii tegi, sest täna saab ta muusika loomisel sõltuda vajadusel ainult iseendale. "Produtseerimine on ka minu kõige tugevam külg artistina. Ma saan endale lugusid produtseerida, ilma et peaksin kellegi teise juurde pöörduma," sõnas Killing.

Muusik tunnistas, et enda lugude välja andmine on väga erinev sellest, kui teine artist tema produtseeritud looga välja tuleb. "Kui kellelegi teisele loo produtseerid, siis see on kuidagi tõukejõud, aga kui enda nime alt lugu välja anda, siis ma pean ennast ka veel tagant tõukama," selgitas ta.

Albumi peal teevad külalistena kaasa Yasmin, Kirot aga ka Anne Veski. Mõte Veskiga koos lugu teha oli Killingu peas juba pikalt. Lõpuks võttis Killing julguse kokku ja ning võttis telefonikõne Veskile ette. "Pärast seda ühte kõnet läks kõik väga sujuvalt," lisas Killing.