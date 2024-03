Franz Malmsten: ilmselgelt on mu nimi mind aidanud

Franz Malmsten rääkis saates "Hommik Anuga", et päris kindlasti on tema nimi teda aidanud. Tema sõnul on ta tänu sellele olnud inimeste ümber, kes on teda märganud ja kuhugile kutsunud, aga teist korda pelgalt nime pärast ju enam ei kutsuta.

"Stand up on kõige keerulisemaid lavalisi vorme üldse, sest sa oled üksinda laval ja eeldatakse, et publik naerab. Aga kui sa oled laval ja publik viiendal minutil ka ei naera, siis on päris karm lõpuni välja minna," ütles Franz Malmsten, kes on võtnud endale uue väljakutse ning läheb publiku ette stand-up-lavastusega.

Mida saavad kuulsad vanemad ja vanavanemad pärandada, siis Malmsteni sõnul kui Ott Tänak sündis garaažis, siis tema sündis teatris. "Teater on kogu aeg mu ümber olnud. Ilmselt see midagi küll annab juurde, et ma olen lapsepõlvest peale vaadanud lavastusi, mis ei ole mõeldud lastele."

Malmsteni sõnul on teater talle kogu elu väga meeldinud, aga väga pikalt ei olnud seda tunnet, et ta ise tahab lavale minna. "Mul oli kogu aeg ärimehe tunne. Üritasin kogu aeg midagi poistega välja mõelda, hakkasin puidust prilliraame tegema ja kui oli vaja luuletust lugeda, siis ma ei tahtnud. Mäletan teismelise east isegi esinemishirmu, kui pidin tunnis enda kirjutatud krimiloo ette lugema."

Perekond talle näitlemisalast nõu pigem andma ei kipu. "Ja on ka parem nii, ma arvan. Otseselt näitlemist ma õppinud ei ole, ainult VHK teatriklassis, kus ma õppisin ja Londonis siis filminäitlemist paar kuud. Seal õppides sain aru, et idaeurooplased saavad seal mängida ainult venelast või siis poolakat, kes mängib venelast, nii et muid valikuid seal ei ole."

See, et ta läks just filmilavastajaks õppima, mitte näitlejaks, on tema sõnul andnud talle rohkem julgust teha midagi, mida keegi teine tema perekonnas ei tee. "Ilmselgelt on minu nimi mind aidanud. Tänu sellele olen ma olnud mingite inimeste ümber, kes on mind märganud ja kuhugile kutsunud. Aga teist korda ju nime pärast enam ei kutsuta."

Kooliajal oli ta enda sõnul pigem vilets õppur. "Ma ei viitsinud õppida, olin pikalt päris lohe. Nüüd mulle väga meeldib õppida ja areneda, sellepärast ma seda stand-up-lavastust ka teen, et ma ei muutuks mugavaks," lisas ta. "Esimene open mic (avatud mikrofon-toim.) oli ka päris hirmutav. Pikalt polnud olnud sellist asja, et ma olin nii tugevalt närvis."

Hetkel motiveerib teda see, et teha head asja, mis läheks inimestele korda.

Malmstenile tohutult meeldivad hommikud. "Mulle meeldib kohv ja munaroad. Ma tihti õhtul juba ootan hommikut. Mulle meeldib katsetada, kui palju saab ühest väikesest munast teha," ütles Malmsten, kes on üle kümne munaroa retsepti ise välja mõelnud.