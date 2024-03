Estonian Funk Unit bändis musitseerivad viie erineva rahvuse muusikud

Bändis musitseerivad viie erineva rahvuse esindajad. Kristen Kütner on pärit Tallinnast, Artis Lätist, Luiz Black, kes on teinud koostööd ka legendaarse muusiku ja laulja James Browniga on pärit Brasiiliast Sao Paolost ja tuli Brasiiliast Euroopasse kümme aastat tagasi, et reklaamida siin Brasiilias toimuvat jalgpalli MM finaalturniiri. Eestis on Black elanud kuus aastat.

Sofia Rubina on pärit Tartust ning tema abikaasa muusik Jason Hunter on pärit Los Angelesest ja Eestis elanud 11 aastat.

"Eestlased ei ole nii avatud kui ameeriklased, pidin sellega harjuma, aga nad ei ole ka nii pealetükkivad, mis on tore," ütles Hunter.

Luiz Black lisas, et eesti keel on küll keeruline, aga ta soovib selle ära õppida.

"Mina käisin kursustel ja proovin rääkida kodus nii palju kui võimalik iga päev," ütles Artis, kes räägib eesti keelt väga hästi.

Artis ja Kristen Kütner on ka bändi loomise idee autorid. "Käisime eelmisel suvel koos väljas ja mõtlesime, et oleks tore teha punt, kus erinevate artistidega saaks muusikat teha," ütles Kütner.

Bänd improviseeris stuudiodiivanil loo "Aeg ei peatu", kus Sofia Rubina vokaalile lisasid muusikud omapoolse panuse, musitseerides vahenditega, mis stuudiolauale valmis olid pandud.