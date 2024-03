Ka tänavune naistepäev oli lillemüüjate püha

Lillepoe omanik Kaidi Lepik rääkis "Vikerhommikus", et naistepäev on lillemüüjate aasta kõige tulusam päev. Eestimaiseid lilli sel päeval kahjuks osta ei saa, sest elektrihind on nii kõrge, et keegi ei jaksa seda lille osta. Lepiku sõnul ostetakse Hollandist lilli oksjonitelt, kus hind sõltub hetke nõudlusest.

"Naistepäev on tõesti lillemüüjate jaoks aasta tulusaim päev, lillemüüjate püha, milleks tuleb hakata juba varakult ettevalmistusi tegema," rääkis lillepoe omanik Kaidi Lepik. "Lilled tulevad põhiliselt Hollandist, osad roosid ka Ecuadorist ning osad tulbid kohalikult lillekasvatajalt. Tulpe ostetakse grammiga, mida väiksem lill, seda odavam. Suurem ja ilusam tulp on kallim. Mina keskendun pigem kvaliteedile kui odavale sisseostuhinnale."

Lepiku sõnul on mimoosa alati naistepäeva lill olnud. Ka väga paljud naised ostavad naistepäeval lilli ja kingivad neid sõbrannadele ja emale. "Tihti tuleb vanem koos lapsega lillepoodi ja lapsel lastakse lilli valida, aga lõpuks isa ütleb, et ärme seda lille ikka võta. Lastele meeldivad näiteks gerberad. Naistele meeldivad rohkem pastelset värvi lilled," selgitas Lepik.

Ka Eestis on päris palju lilletootjaid, kes kasvatavad erinevaid lillesorte. Naistepäeval kahjuks eestimaiseid lilli kuskilt saada pole, sest elektri hind on lihtsalt liiga kõrge, keegi ei jaksa seda lille osta.

Lilli ostetakse Hollandis oksjonilt ja kui nõudlus on kõrgem, siis tõusevad ka lillede hinnad. "Meie ei tõsta poes hindu sellepärast, et on 8. märts, meie ostame lilled juba sisse kallima hinnaga kui eelnevatel nädalatel. Kuna sel aastal on Inglismaal ka emadepäev, siis nõudlus oli suurem ja hinnad olidki laes."

Lepiku sõnul on sõbrapäeval lillemüük läinud pigem väiksemaks. "Sõbrapäevaks on nii palju muid võimalusi, mida oma armsamale kinkida. Lille konkurendid on restoranikülastused, piletid, väljasõidud. Vähemalt mina ise eelistaksin küll neid," ütles Lepik.