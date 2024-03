Vilja Toomast sai südameseiskumise tagajärjel südamestimulaatori

"Mina olen optimist. Sel talvel on olnud küll tagasilööke, paar nädalat tagasi oli mul viirus, kuna mu immuunsus on väga madal," ütles Taimo Toomast, kes on aastate eest üle elanud kopsusiirdamise. "Aga siis tuleb jälle midagi ilusat, õpilased ja lapsed."

"See vaikselt hiilis minuga kaasa, ei teagi, millal see algas. Ma ei saanud aru, et olen nii tõsiselt haige. Taimo oli vaja jalgele aidata, samal ajal olid valimised, mis läksid hästi, sain riigikogusse," meenutas Vilja Toomast aega, mil südameprobleemid tõenäoliselt kulmineeruma hakkasid. "Siis tekkis tühjuse tunne, et kõik on nagu tehtud. Olin kogu aeg hästi väsinud. Ma ei saanud aru, miks ma öösel mitmeid kordi aina üles ärkan. Arvasin, et olen ületöötanud ja et küll läheb mööda."

Vilja Toomasti sõnul oli suurem äratuskell siis, kui nad olid Prantsusmaal puhkamas. "Läksin tualetti, kus kukkusin kokku. Olin seal üksinda, ärkasin selle peale, et mul oli väga valus."

"Ta tuli veel voodisse tagasi ja alles hommikul rääkis sellest, et ta öösel kukkus," meenutas Taimo Toomast. "Juba suvel lõi tal paar korda pildi eest ära. Aga ta on väga sitke naine."

Vilja Toomast tuli Eestisse tagasi ja läks neuroloogi juurde kontrolli, sest pea jätkuvalt valutas. Aga see ei olnud neuroloogiline probleem ning ta suunati kardioloogi juurde. "Ühe testi käigus hakkas mul väga paha, siis olingi äkki teadvuseta. Kolm-neli sekundit oli asüstoolia, süda seiskus, ei löönud enam. Siis toodi mind jälle tagasi. Südamestimulaatoriga on enesetunne palju parem, öiseid ärkamisi enam ei ole, väsimust ikka veel on, aga ma loodan kevade peale. Aga ma viitsin jälle koduseid töid teha."