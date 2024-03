Taavi Libe: kartsin enne kooli minemist, et etteütlus teeb haiget

Kui kõik teised kostitasid väikest Taavit enne kooli julgustavate sõnadega, siis vanaema suutis lapselapse hoopis ära hirmutada. "Mina olin vanaema tupsununnukene ja vanaema tahtis minu eest hoolitseda ja mind kaitsta. Tema ütles, et issand, kuidas sa seal koolis hakkama saad, seal tulevad ju etteütlused. See kõlas päris hirmutavalt," meenutas saatejuht, kes ei saanud isegi aru, mis asi etteütlus on. "Ma mõtlesin, et etteütlus teeb kuidagi haiget."

Kui kooliaeg kätte jõudis, oli poiss vanaema hirmuloo ära unustanud. Seda päevani, mil õpetaja hommikul klassi ees teatas, et nüüd hakatakse etteütlust tegema.

"Mul tuli kõik meelde. Mõtlesin, et äkki annab kuidagi tunnist ära nihverdada ja mis nüüd kõik saama hakkab. Siis aga õpetaja jätkas: "Ma loen hästi aeglaselt ja rahulikult teile ühe lause, teie kirjutage üles." Ja see oligi etteütlus! Ma sain kusjuures selle esimese etteütluse "viie" ja minu meelest läksid mul kogu kooliaja etteütlused päris hästi," meenutas saatejuht.

Vikerraadio e-etteütlus toimub 14. märtsil kell 10.25.