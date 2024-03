Õigekirjagurmaani keelesäuts. Arvsõnade kirjutamine, 2

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda järgmisel nädalal toimuvaks e-etteütluseks. Keelesäutsud on 7.–14. märtsil "Vikerhommiku" eetris kell 8.55. Ka teises säutsus on vaatluse all arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine.