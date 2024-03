Tiktoki-sarja "Kalamaja Blues" režissöör: loodan, et see tekitab äratundmisrõõmu

"Kalamaja Bluesi" režissööri Vivian Säde sõnul on noorte seas huvi noortesarjade vastu endiselt olemas. "Eriti kui teha Eesti noorele eestikeelset sisu ja minna sinna platvormile, kus ta ise juba on ja rääkida temaga sellises keeles, millest ta ise aru saab. Siis ma arvan, et see sari võib ka Eestis väga-väga lennukalt minna," arvas Säde.

Lühisari on tõepoolest lühike, kuna koosneb kõigest viiest osast, mis kõik on kuni viis minutit pikad. Sari on vaadatav Jupiteris, kuid on juba linastunud Soome rahvusringhäälingu Yle Instagrami ja Tiktoki kontodel. "Selle saab läbi scroll'ida Instagramis õhtul," kommenteeris üks peaosatäitjatest Annabel Talina. "Instagramis saime me esimese 24 tunniga 17 000 vaatamist ja kommentaarid on nii Ylelt kui noortelt olnud ainult positiivsed. See oli tõesti ülimalt tore," rõõmustas Säde.

""Kalamaja Blues" räägib kahest täditütrest: Mannast, kes on seitseteist ja tahab täiskasvanu eluga alustada hästi-hästi kiiresti, ja Ollist, kes on varastes 20ndates EKA kunstitudeng ja üks esimesi kväärpeategelasi üldse Eesti sarjades. Mõlemal peategelasel on oma asjad lähedusega, nad mõlemad otsivad seda, kuid ei ole võimelised seda tegema ja siis nad ukerdavad seal," kirjeldas Säde sarja sisu.

"See on kummaline aeg, kus iga aastaga muutub niivõrd palju rohkem inimese elus, mingid arusaamad," kirjeldas Olli rollis üles astuv Talina 20. eluaastate esimest poolt. "Nagu selle sarjagagi, et seal on nii palju erinevaid sekeldusi ja mingeid katsumusi, millega inimene peab kokku puutuma, vahet ei ole, mis tegelane ta on. Elu jooksul ikka selliseid olukordi tuleb ja see ju meid kasvatab ja arendab," sõnas näitleja.

Kogu sarja materjal filmiti üles kolme võttepäeva jooksul. "See oli suhteliselt suur jooksmine. Eelarveliselt ta liiga suur ei olnud, aga kuna meil töötasid selle projekti peal minu arvates kõige andekamad Eesti noored, näiteks sarja operaator Andres Arukask, helirežissöör Helena Kõiv ja mitmed-mitmed teised, siis me saime sellest eelarvest välja pigistada nii palju kui vähegi võimalik. Tulemus on minu arust väga professionaalne. Noort talenti on palju," kinnitas Säde.

"Ma loodan, et see sari tekitab noortes ja üleüldiselt inimestes äratundmisrõõmu, mingi killuke positiivsust ja komöödiat – noorte sari oma keeles," sõnas režissöör.

"Kalamaja Blues" on vaadatav Jupiteris.