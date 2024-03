Marko Reikop proovis hülgeliha: nagu väga palju veiseliha söönud tursk

Zaštšerinski märkis, et mööda Eestimaad ringi rändamine ja uute maitsete avastamine oli lõbus kogemus. "Koka jaoks oli see suur pääsemine rutiinist, kus sa oled kogu aeg köögis. Selline väike seiklemine on fantastiline," rõõmustas.

Hülgeliha on Eestis traditsiooniline rannarahvaste toit. Kokk nentis, et esialgu tekitas hülge söömine temas kahetisi tundeid, sest vene keeles öeldakse hülge kohta merekiisu. "Mul oli seda eriti raske vastu võtta," tõdes ta.

Esimesena maitses "Ringvaate" saatejuht Marko Reikop hülgemaksast tehtud pasteeti. "See on mõnes mõttes pettumus, see on nagu tavaline maksapasteet," kommenteeris Reikop.

"Kui ma ei oleks sulle öelnud, et see on hülgemaksast tehtud, sa ei oleks aru saanud," nõustus Zaštšerinski.

Samuti said Reikop ja Grete Lõbu proovida hülgelihast konservi ja Zaštšerinski valmistatud rooga. Hülgekonservi lõhn meenutas Reikopile tursamaksa. "See on nagu tursk, kes on söönud väga palju veiseliha," kommenteeris ta. "Sel on väga spetsiifiline maitse, aga see ei ole halb," nõustus Zaštšerinski.