Koerajuhid treenivad oma hoolealuseid politseikoerteks

"Terevisiooni" stuudios käis külas patrullkoeraks õppiv Lux, kes on kõige noorem koer politsei ridades. Koertegrupi koerajuhi Aare Sepperi sõnul on Lux keerulise iseloomuga, kes hakkab kohe hammustama, kui ei saa, mida tahab.

Põhja prefektuuri koertegrupi koerajuht Aare Sepper käis Luxiga "Terevisiooni" stuudios esimest koda 16. veebruaril, kui Lux oli alles kahekuune.

"Praegu on käimas kuulekuskoolitus, ta on saanud algteadmised jäljevõtmisest ja on hakanud tegema markeerimist. See tähendab, et kui koer leiab mingisuguse eseme või talle on antud ülesanne midagi leida, siis selle leidmisel jääb ta eseme juurde seisma. Ta ei hakka sellega mängima," selgitas koera omanik ja Põhja prefektuuri koertegrupi koerajuht Aare Sepper.

Luxist saab patrullkoer, kes hakkab kinnipeetava isiku jälge ajama ja vajadusel ka hammustama. "Lux on iseloomuga koer, keeruline on temaga siis, kui ta ei saa, mida ta tahab, siis ta hakkab iseloomu välja näitama ja hammustama," ütles Sepper. "Omanikku ikkagi ei tohiks hammustada."

Kuuendaks kuuks peaks Lux olema läbinud kuulekuskoolituse, saanud aimu jäljevõtmisest ja õppinud markeerimist. "Idee poolest võiks ta selleks ajaks juba paremini kuuletuda," lisas Sepper.