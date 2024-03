Karl Killing: olen vokalist ja seda ka debüütalbumiga näitan

Albumi pealkiri sündis numbrite kombinatsioonist, mis on Karli juba pikemat aega jälitanud ja tema jaoks oluliseks saanud ning Anne Veskiga koos valminud albumi menusingli "sinust saati" muusikavideos sai ka number 37 Karli käele tätoveeritud.

"Album on uuekooli R&B sound'iga. Kuna ma ise kuulangi ainult sellist muusikat, siis tunnen, et see on ka minu enda muusikalisse käekirja tugevalt sulanud. Minu lugudes on teistsugused harmooniad ja kõvasti meloodilisem muusika kui see, mis hetkel turul aktuaalne on. Ma olen vokalist ja seda ma ka selle albumiga näitan," selgitas Killing.

"Album ise räägib erinevatest tunnetest: armumisest, uuest algusest, sensuaalsusest ja kõigest sellest, mis armastusega seotud on. Kuna olen ka varem maininud, et olen pigem emotsionaalselt avatud, siis tundsin, et seda teed ma pean ka jätkama," lisas ta.

"Minuga teevad kaasa Kirot, Yasmyn ja Anne Veski. Kõik on täiesti seinast seina artistid, aga kõik justkui sulanduvad kõige paremas mõttes albumisse," sõnas Killing ning lisas, et kõige hingelähedasem talle on koos Yasmyniga valminud pala "hoitud". "See lugu viib sind nostalgilisse meeleollu. Mul tuleb sellega kohe silme ette mai kuu, kus on juba piisavalt soe, et saad särgi väel väljas käia – tead, et kohe on ka juuni ja algab suvi," sõnas Killing.