Doktor Košeleva: mullu tehti 1220 nõuandeliinile üle 800 kõne ööpäevas

"Kõige sagedasemad küsimused on seotud viirushaiguste ja palavikuga," ütles doktor Karita Košeleva, kes inimeste küsimustele vastab. "See ongi esmase nõu küsimise koht. Juba teatakse, et sealt saab küsida kõike, mis muret teeb, näiteks mida palaviku korral teha või millised on ravimiannused, mida tohib võtta."

Košeleva sõnul on krooniliste haigustega hakkamasaamise kõned sellised, kus tegelikult läheb rohkem vaja hoopis psühholoogilist tuge. "On haigus, mida välja ravida ei saa, aga sümptomeid saab leevendada ja vaimselt toeks olla. Lapsevanemad väga muretsevad oma laste pärast ja tihti see patsutus õlale kasvõi telefoni teel, on vajalik ja aitab väga palju."

Inimeste kõnedele vastatakse nii eesti kui vene keeles ning iga päev kella kolmest kella viieni ka inglise keeles.

Ööpäevaringne nõuandeliin on aidanud erakorralise abi ja perearstide tööd vähendada, aga see kindlasti ei asenda perearsti. "Meie ei mõtle sellest kui kellegi koormuse ülevõtmisest, vaid kui koostööst. Me suudame patsiente ka selekteerida, et kes vajab erakorralise meditsiini abi, kes saab oma perearstilt abi või kes ei vaja kumbagi. Meil on väga hea koostöö häirekeskusega ja kui tuvastame, et patsient vajab kiiret abi, siis me ise võtame ühendust häirekeskusega ja anname juhtumi üle," selgitas Košeleva. "Neid olukordi, kus inimene vajab kiiret abi, igapäevaselt ikkagi on."

Juba neli aastat saab nõuandeliinilt küsida ka isikustatud nõu. "See on selline nõu, kus me tuvastame patsiendi Mobiili-ID või Smart-ID-ga ja pääseme nende loal digilukku ja saame inimese terviseandmeid vaadata. See on alati meedikule väga oluline info," lisas Košeleva.

Nõuandetelefonile 1220 helistamine on tasuta, aga rakenduvad kõneoperaatori tariifid, mis sõltuvad telefonioperaatorist, mille inimene on valinud. Kui tahetakse nõuandeliinile helistada välismaalt, siis ka see on võimalik, aga sel juhul tuleks helistada numbrile +372 6 346 630.

"Meil on üks inimene, kes kogu aeg jälgib, kui suur koormus nõuandeliinil on ja kui koormus on suurem, siis ta kutsub rohkem inimesi valvesse. Ööpäeva jooksul on tavaliselt valves 12–15 inimest," ütles Košeleva.

Košeleva sõnul tuleks rahulikult oodata, kui kohe esimese korraga löögile ei saa ning mõne minuti pärast uuesti proovida. "Alati saab abi ja see abi on väga professionaalne. Meie meeskond on pikaaegse kogemusega ning nad väga tahavad inimesi aidata parimal võimalikul viisil."