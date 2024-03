Õigekirjagurmaani keelesäuts. Arvsõnade kirjutamine

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda järgmisel nädalal toimuvaks e-etteütluseks. Keelesäutsud on 7.–14. märtsil "Vikerhommiku" eetris kell 8.55. Esimeses säutsus on vaatluse all arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine.

Ettevalmistuse jooksul kõlava kaheksa soovituse ja keelesäutsu hulgas on ka üks vihje veaohtlikule keelendile või reeglile, mis kõlab järgmisel neljapäeval e-etteütlusel.

Õigekirjagurmaani Instagrami kontolt leiab iga päev ka viktoriini, kus enda keeleoskus proovile panna.

Tänane soovitus kõlab nii: eelneva arvsõnaga kokku kirjutatakse sõnad -teist, -kümmend ja -sada.

Ehk siis arvsõnad, nagu kaheksateist, kolmkümmend ja nelisada kirjutatakse kõik kokku. Ning kümme tuhat, neli miljonit, kaheksa miljardit kirjutatakse lahku. Samamoodi kehtib reedel ka siis, kui arvsõna on pikem, näiteks 360 000 kirjutatakse kolmsada kuuskümmend tuhat.

See reegel on üpris universaalne ja kehtib igas olukorras, aga erandiks on tuletised: kui teeme arvust kümme tuhat tuletise kümnetuhandeline, kümnetuhandes või kümmetuhatkond, siis tuleb see kirjutada kokku.

Head ettevalmistust ja toredat e-etteütlust!