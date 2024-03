Raul ja Romet Esko tegid dokfilmi võitleja Edvin-Erik Kibusest

"Meil juhtus nii, et saime kaameraga minna võitlussarjale "The League" ja sellise võitleja nagu Edvin-Erik Kibuse backstage`i (lavatagune ruum - toim.) samal ajal kui ta võitluseks valmistus," ütles Raul Esko. "Saime minna kõige ausamal moel püüdma Eesti legendaarse võitleja päris tundeid ja mõtteid."

Vendade sõnul kirjutasid nad Kibusele, et kas nad võivad tulla filmima, kuidas ta lööb Themase viie minutiga nokki. "Kibusel oli kohe ülihea meel ja ta ütles, et tulge muidugi. Aga tegelikult ta ei löönudki Themast viie minutiga nokki. Tuli neljas ekstra raund ja punktidega võitis Themas. Aga see, mis me kaamerale saime, oli veel ausam ja tõelisem moment."

Filmis on väga inspireeriv sõnum, et tulemus ei olegi nii oluline. Tuleb anda endast parim ja muu ei olegi oluline. "Kibus leiab enda sees rahu, kui ta teab, et ta on kõik andnud, mis tal on anda," lisas Romet Esko.

Dokfilmide tegemine on vendade arvates paras pähkel. "Raske on püüda elu nii ausalt ja tõeliselt nagu see päriselt on. See tuli meil välja, sest me ei andnud alla," ütles Raul Esko. "Filmi sõnum on see ka, et kuidas kaotada. See võib kanduda ükskõik millise valdkonna peale. Kõik on enda peas hästi, kui sa teed rahu sellega, et sa võid kaotada või et kui ringi minna, siis Kibus rääkis, et ta teeb alati rahu sellega, et ta teab, et võib kukkuda nokki juba esimesest löögist. Kui sellega on okei, siis ta võib iga tulemuse puhul rahul olla."

"Sama oli meil ka, et me läksime filmima seda ilusat võitu, et me oleks kõik lõpuks eufoorias, aga meie plaan muutus täielikult, see pöörati täiesti pea peale, aga me leppisime sellega ja püüdsime veel ilusama asja," ütles Raul Esko. "Kindlalt tahaks veel dokfilme teha, meil on palju mõtteid, neid ei saagi ette liiga palju planeerida, neid peab minema jahtima ja tegeleme sellega, mis seal on. Me jätkame võitlusspordi teemaga, uue filmi montaaž juba käib."