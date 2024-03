Mängudisainer: enne lauamängu loomist tuleks mängida palju erinevaid mänge

Finantsinspektsioon ja Teeviit korraldavad rahatarkuse-teemaliste lauamängude konkurssi Rahapada , kuhu on oodatud kõigi koolinoorte prototüübid. Mängudisainer ja Rahapada žürii liige Meelis Looveer leiab, et mängu teeb heaks mängijate soov seda uuesti mängida ning huvitavad mängumehaanika lahendused.

Looveeri sõnul on lauamängude valmistamine arendamine tegevus ning põhjust osalemiseks annab ka auhind, misjärel saab võidumängu prototüübist täitsa päris lauamäng. Looveer tõdes, et rahatarkuse-teemaline lauamäng on kindlasti väljakutse. "Aga väljakutsed ongi ju kasulikud, et end proovile panna. Kindlasti on raske ka. Ma ei tea, kas mina suudaks," tõdes Looveer "Terevisiooni" stuudios.

Hea lauamängu tegemisele lähenemine ei erine Looveeri sõnul suuresti hoovõtust, mis võiks eelneda näiteks muusikuks või kirjanikuks hakkamisele. "Pead hästi palju erinevaid lauamänge enne mängima. Võib-olla ka harjutama ja tegema midagi lihtsamate mängude baasil enne, kui uhiuue mänge kallale lähed," lisas ta.

Heas lauamängus peab olema sees midagi lõbusat, mis seda uuesti mängima kutsub. Ühe Looveeri enda loodud mängu "Om Nom Nom" juures peab autor kaasahaaravaks elemendiks näiteks mängijate vahelist suhtlust ja bluffimist. Prototüüpe luues soovitab Looveer pidada kujundust ja materjalide kasutust (näiteks täringute ja laudade puhul) teisejärguliseks ning kasutada võimalikult odavaid materjale. "Mida paremini see mäng hakkab töötama, seda rohkem investeerida ka materjalidesse. Lõpuks on see kirjastaja või tehase asi, kuidas seda teha, aga alguses ei tasu sellele väga palju aega raisata," sõnas Looveer.

Ühte populaarset mängužanrit Looveeri sõnul hetkel ei ole ja agaralt mängitakse nii strateegia-, koostöö- kui ka peomänge. Rahatarkust on mängulooja hinnangul võimalik lisada igat liiki mängude juurde ning sellist arendavat aspekti leiab paljude strateegiamängude juures juba täna. Züriiliikmena otsib Looveer põnevust just mängu mehhaanilisest poolest ning lihtsad küsimus-vastus formaadis mängud teda ei kõneta.