Johannes Erm: ma teadsin, et olen selleks võimeline

Nädalavahetusel Glasgow's toimunud sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel seitsmevõistluses pronksmedali teeninud Johannes Erm ütles "Ringvaate" stuudios, et vaatamata vigastustele läks ta võistlustele vastu tundega, et on heaks soorituseks valmis.

Mida rohkem Erm eduka võistluse peale tagasi mõtleb, seda rohkem saab aru, et on midagi suurt ära teinud. Mitu isiklikku rekordit ületanud Erm tõdes, et kümne- ja seitsmevõistlusel ongi rekordilähedased tulemused eesmärgiks. "Ma teadsin, et olen selleks seekord võimeline," lisas Erm.

Enne võistlusele minemist kimbutasid Ermi ka vigastused. "Ma olen sportlane ja vigastused käivad spordiga kaasas, aga vigastustest tuleb üle saada ja õigel ajal terve olla," sõnas Erm, lisades, et enne ja pärast trenni tuleb vigastustega vaeva näha.

Noorena alustas Erm spordi harrastamist jalgpalliga, kust suundus edasi kergejõustikku. Ermi esimene ja ka praegune treener Holger Peel meenutas, et alguses oli Ermiga probleeme. "Kõik liikumised olid ümmargused, vänderdas. Ta oli jalgpalli mänginud ja sellega läks ikka paar aastat aega enne, kui liigutused muutusid sirgjoonelisemaks," sõnas Peel, lisades, et kohe Ermi potentsiaal ikkagi välja ei paistnud. "2014 tekkis minul see tunne, et see mees läheb kõrgemale," lisas Peel.

Ermil ei olnud raske leida motivatsiooni nooremana trenni minna, sest sportlaseks saamisest on ta unistanud väikesest peale. "Eks ma olen selle unistuse nimel töötanud ja naudin oma elu," tõdes Erm, kes peab meeles, et töötab millegi suurema nimel kui tänane või homne päev. "See on pikem protsess, mis tuleb läbi teha. Kui täna jääb midagi vahele, siis see jääb tegemata, aga kui ma täna selle ära teen, siis olen kellestki teisest, kes seda täna ära ei teinud, selle võrra parem," lisas ta.