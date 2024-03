Filmi "Nii ta on" peaosaline: alguses mõtlesin, et ma seda ei soovi

Reedel esilinastub Vallo Toomla uus dokumentaalfilm "Nii ta on", mis kajastab kuue elu keskpaika jõudnud Eesti mehe argiseid toimetusi. Üks peaosalistest Janek Trumm rõõmustas "Ringvaate" stuudios, et Vallo Toomla pakkumise vastu võttis, sest film on midagi, mida Trummi lapsed ka enda järglastele näidata saavad.

Täiesti tavalistele Eesti meestele keskenduvasse dokfilmi jõudis Janek Trumm täiesti juhuslikult, kui Trumm oma meeskooriga laulis ning sinna saabus Vallo Toomla koos oma meeskonnaga. "Ütlesid, et neil plaan filmi teha ja hakkasid meid siis jälgima. Kui meil oli vabameelsem hooaja lõpetamine, siis ta tuli sinna, oli meiega koos. Üritus toimuski meie pere juures, meie maakodus. Paar kuud peale seda helistati ja selline pakkumine tehti," selgitas Trumm.

"Alguses ma mõtlesin, et ei-ei-ei. Mina küll sellist asja ei soovi, aga ma olin vaadanud Vallo eelnevaid töid ja mulle väga meeldis film Marju Lepajõest. Rääkisime omavahel, et tema ei tee sellist kollast asja, vaid teeb päris asja. Mõtlesime, et midagi kaotada ka nagu ei ole ja vaatame, mis tuleb. Äkki ei tulegi midagi ja valitakse keegi teine," naeris Trumm.

Abikaasa Anu Trumm ehmatas alguses väga ära. "Pärast juba harjusid ära ja olid vabam," lisas ta. Filmis osalesid ka Trummi kõik neli poega, kellega koos minnakse esilinastust vaatama, kus terve pere näeb filmi esimest korda.

"Ringvaate" stuudios toovad esimesed kaadrid, mida pereisa filmist näeb Janekule ka pisarad silma. "Äge. Kui poegadel tulevad väikesed väänikud, siis see on ikka äge," tõdes Janek.

Toomla soovis filmiga uurida meeste erinevaid võimalikke keskeakriise, et siis sellest ka ise õppida. Janek, kes on ise ka kuus aastat Tallinnas elanud, küsis filmi esilinastusele jõudes poegadelt, kas nad sooviksid Tallinnas elada. Vastuseks tuli ühtne ei. Praegu elab Trummide perekond Võrumaal kaks kilomeetrit Läti piirist. Janek tunneb, et keskeakriisis sai ta maal elades lastega tagasi oma lapsepõlve. "Meil on oma mets ja maa. Vabadus on ümberringi. Väikse poisina ma jooksin ka mööda metsa ringi. /.../ Ma ei tunne, et ma oleks vana. Vanus üldse ei ehmatanud ära. Pool elu on ikka vähemalt ees," tõdes 46-aastaseks saanud Janek.