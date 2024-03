Rütmimuusika festival Tudengijazz sai avapaugu

Festivali avaõhtul Philly Joe's jazzklubis said huvilised lisaks avajämmile kuulata ka kahte loengut praktiliste näidetega muusikamaailmas ja muusikatööstuses hakkama saamisest.

Noortele muusikutele suunatud TUJA-l saab kuulda kuidas kõlab džässflööt ning palju muud. TUJA toimub juba 42. korda ning läbi aastate on sellel üles astunud pea kõik Eesti praegused tipp-džässmuusikud. Iiri mõjutustega folk-rock bändis The Crosslegs flööti mängiv Siim Sõmer ütles, et kuigi ülesastumise võimalusi on teisigi, pakub festival noortele head kohta oma muusika tutvustamiseks.

"Olen siin käinud mitu korda kuulamas ja alati on väga lahedaid esinejaid olnud. See on väga pika ajalooga džässifestival ja siin on väga suur au esineda. Minu arust Eesti noorte džässiskene on hästi varieeruv. On igasugust nordic-džässi, aga ka funk- ja ka päris straight-ahead'i. Ehk siis päris seinast seina ja see on väga hea," tõdes Sõmer.

TUJA programmis on kaheksa bändi. Lisaks eesti muusikutele on osalejaid ka Taanist, Poolast, Soomest ja Argentiinast. "Me soovimegi noortele kollektiividele, kes pole endale nime veel endale, pakkuda võimalust esineda üle Eesti ning meil on siin nii soul', popi, funk'i, džässi, nii et päris palju žanre on kaetud programmis," selgitas TUJA projektijuht Anna-Sophia Sevagin.

Kontserdid toimuvad tänasest laupäevani Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas.