Löökauku sõites tuleb esimene kõne teha kindlustusele

"Kui sa sõidad löökauku, siis esimese asjana tuleb kindlustada iseenda ja teiste reisijate ohutus. Tekkinud olukord tuleb kindlasti fikseerida. Kui sõidad löökauku suurel kiirusel, oleks mõistlik tellida puksiirauto, sest tegelikult sa ei tea, mis su autoga võis juhtuda, sa ei pruugi kõiki neid vigu kohe näha," õpetas Rajasaar.

Kui inimene on saanud juhiloa, siis on ta alla kirjutanud reeglile, et ta on teadlik, ohutu ja vastutustundlik liikleja. "Nii et sellist olukorda, et kõik teised on selles süüdi, ei ole. Oled viisaks, tegutsed kohe, paned võimalikult palju infot kirja. Kui sa ise tõesti hakkama ei saa, siis helista hädaabinumbrile 112 ja ütle, et ma olen vaene õnnetu siin augus, mis ma nüüd peaksin tegema. Aga kui ei ole inimkannatanuid ega otsest ohtu teistele liiklejatele, siis politsei ilmselt välja ei tule."

Rajasaare sõnul võiks parandamata aukude asukohad Waze`i (GPS-navigatsioonirakendus - toim.) kirja panna ja kui on aega, neist kohalikule omavalitsusele teada anda. "Meie kliima on tõepoolest niisugune, mis paneb teed lagunema, aga me oleme ka väga autostunud," selgitas Rajasaare. "Tallinnas lagunevad teed ka sellepärast, et kõik armastavad sõita automaasturitega, mis kaaluvad kaks ja rohkem tonni ning sõidetakse naastrehvidega."

Omavalitsus maksab löökaugu poolt põhjustatud kahju kinni, kui avarii on põhjustatud tema süül.

"Mul on endal olnud paar sellist juhust, kus ma olen sõitnud auku ja mitte sellepärast, et ma ei ole auku näinud, vaid mul ei olnud teist võimalust. Paar aastat tagasi tuli mul Transpordiametiga asju klattida ja see kõik võttis aega paar nädalat. Igal juhul on kõvasti tegemist ja kõvasti vaidlemist."