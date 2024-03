Zaitsev: Warner Musicu Balti haru sulgemine Eesti turgu üleliia ei mõjuta

Läinud nädalal jõudis avalikkuse ette teade plaadifirma Warner Musicu Balti haru sulgemisest. Eestist kuuluvad plaadimärgi alla kuus muusikut: Arop, Andreas, Gameboy Tetris, Liis Lemsalu, Kirot ja Karl Killing.

Muusikahaldus- ja kirjastusettevõtte Tier Music juht ja asutaja Thea Zaitsev rääkis, et Warner Musicu Eestist lahkumine kodumaist turgu üleliia mõjutama ei hakka. "Investeeringud, mida plaadifirma tegi, on rohkem artistide peal ja nad peavad võib-olla oma asjadega rohkem ise majandama," pakkus ta. "Ma arvan, et kohe midagi kategoorilist meil ei muutu, kuid päris paljudel artistidel paneb see mõtte muus kohas liikuma: mida saaksin ja peaksin rohkem tegema, et ise oma muusikat Eestis levitada ja ka väljapoole müüa?"

Tier Musicu üheks tegevusalaks on artistide kalendri ehk päringute ja esinemist haldamine. Just esinemised ongi Zaitseva sõnul Eesti artistidele oluliseks sissetulekuallikaks. "Õnneks erakliente on ja esinemiste osakaal on päris suur, see on see, mille pealt ikkagi omajagu artiste pigem teenib. Olenevalt artisti karjäärist ja kus nad on, ongi mõnel vähem, mõnel rohkem," selgitas ta.

Samuti tegeleb Tier Music muusika litsentseerimisega reklaamidesse, filmidesse ja telesse. "Meil on munad erinevates korvides," lausus ettevõtte juht.

Warner Music Baltics avas Tallinna esinduskontori 2020. aasta sügisel. Zaitsev pakkus, et sulgemisotsuse põhjus võib peituda majanduslikus hakkamasaamises. "Artistid tahavad üht- või teistpidi investeeringuid saada. Nad kindlasti ei näinud kohe ka tulusid, aga samas selle paari aastaga võib-olla ei näegi, see on pikem investeering," nentis ta.

"See on paraku mingid aastad investeering, enne kui üks või teine projekt tagasi hakkab tooma, eriti rääkides õigustest, millega plaadifirmad tagasi teenivad. See on ajamahukas. Lihtsalt natukene üllatav, kuidas nad nii kiiresti võtsid otsuse, et see investeering ei tasu ära," sõnas Zaitsev ning lisas, et Warner Musicu Balti esinduse sulgemine tõstab ka teiste plaadifirmade valvsust. "Kõigile on antud kergelt punane lipukene, et hoida eelarvel, eelkõige investeeringutel, silm peal."