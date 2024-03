Dubai toidumessi hitid: juustu pulgakomm, kofeiinimesi, hernest tehtud kana

"Innovatsiooniauhinna võitnud toodete hulgas ei olnud väga suuri üllatusi. Pigem olid seal tehnoloogilised nipid, mis muudavad mingi tegevuse lihtsamaks, näiteks teekotid, kus on sangake sees, et sa ei pea kotikest enam ümber lusika keerama, vaid tõmbad sangast ja kotike läheb ise kokku," ütles Dubais suurel toidumessil käinud Fuudishi toidupolitseinik Marge Tava.

Peaaegu seitse aastat on Euroopas kaalutud, kas mungaviljast suhkruasendaja on ikkagi ohutu ja kas selle peaks Euroopa turule laskma. "Toidumessil pakutud mungaviljast suhkruasendaja oli kokku segatud kakaoga," tutvustas Tava toodet, mida praegu Euroopas veel ei müüda. "Imelik on see, et mitmed sünteetilised magusained on Euroopas lubatud, aga selline looduslik ei ole. Väidetavalt tuleb sel aastal otsus, kas toodet lubatakse ka Euroopas müüa."

Mungavili oleks asendus neile inimestele, kes ei taha või ei saa tervislikel põhjustel suhkrut tarbida. "Väidetavalt on mungaviljast suhkruasendaja ka tervislik, seda on Hiina meditsiinis juba tuhat aastat kasutatud nii külmetuse kui ka seedeprobleemide puhul. Kui tavaliselt magusained võivad tekitada seedeprobleeme, siis väidetavalt see magusaine aitab seda probleemi hoopis leevendada. See on kolmsada korda magusam kui suhkur, aga seal on null kalorit."

Tava demonstreeris stuudios köögiviljasnäkke, millest vesi on välja võetud. Maitsti suvikõrvitsat, lillkapsast, brokolit, bataati ja redist ning näiteks küüslaugu maitse ei ole seetõttu enam nii intensiivne ning sobib filmiõhtu kõrvale snäkiks. "Väidetavalt on nendes köögiviljades säilinud 90 protsenti toiteväärtusest."

Tava sõnul on toidumaailmas hästi palju turundust. "Näiteks üks kanalihamüüja reklaamis, et tema ei müü tavalist kanaliha. Selgus, et nende kanad saavad iga päev värsket oliiviõli," ütles Tava.

Tava demonstreeris ka mett, mis on korjatud ainult kohviõite pealt. "Väidetavalt sisaldab see mesi ka natuke kofeiini," kommenteeris tava. "Kirjandusest lugesin, et kui mesilastel on valida, siis neid kisub kohe sinna kohviõite poole."

Eesti innovatsioonilistest toodetest tutvustati messil hernest tehtud kana. "See on valget värvi ja näeb välja nagu kanafilee," ütles Tava. "See on kindlasti üks tulevikutoitudest, mis aitab lahendada liha liigse tarbimise probleemi. Võrreldes lihaga ei ole seal antibiootikume, see ei tekita suurt ökoloogilist jalajälge ja on kiudainerikas. Inimestel ei ole täna enam nii suurt valgupuudust kui just kiudainete puudus."

Tava oli stuudiosse kaasa võtnud ka pulgakommi meenutavad juustupulgad. "Austraallased usuvad, et kuna lapsed armastavad rohkem toote välimust kui sisu, siis nad on pakendanud oma juustu nagu pulgakommi. Neid on siis nii soolaseid kui magusaid, näiteks vaniljemaitseline juustu pulgakomm. Ilmselt kõige keskkonnasõbralikum lahendus see ei ole, aga selline see toidutööstus juba on, et inimesed söövad silmadega."