Marta Vaarik uuest "Düünist": kordagi ei teki sellist tunnet, et see pole päris

Düüni teist osa nimetatakse üheks parimaks ulmefilmiks läbi aegade. Sellest, kas see tohutult kallis ja efektne kõrbeseiklus säärast kiitust väärt on, rääkis "Ringvaates" kunstnik Marta Vaarik.

Vaarik on enda sõnul suur filmientusiast. "Ma arvan, et kino on parim meelelahutus. Ma arvan, et mingit teist kunstižanri pole, kuhu sa saad nii sisse minna. Ma tulin seal kinost välja ikka täiesti emotsionaalselt raputatult," kommenteeris kunstnik enda "Düüni" teise osa kogemust.

"Tehnika areng on jõudnud sinna maani, et me lõpuks saime üldse "Düüni" lavastada. George Lucas proovis ka ju väga "Düüni" ainetel teha oma "Star Warsi". Seetõttu "Düünis" mingid asjad mõjuvad ka sellisena nagu me oleks neid juba näinud, aga tegelikult George Lucas Star Warsis varastas need "Düüni" raamatust," rääkis Vaarik.

Teine osa on Vaarikus sõnul võrreldes esimesega ühtlasem ja kindlasti soovitab ta seda vaadata kinoekraanilt.

Timothée Chalamet rollisooritusega jäi Vaarik rahule. "Tal on intelligentsed silmad ja ta jätab sellise suursuguse mulje, teda on huvitav jälgida. See roll sobib talle ideaalselt, ta tuleb sellega väga hästi toime," sõnas Vaarik, kuid märkis, et näiteks Willy Wonkaga Chalamet nii hästi toime ei tulnud. Varem Elvisena hea rolli teinud Austin Butler, säras seekord hoopis pahalase rollis. "Super efektne, väga võimas," kommenteeris Vaarik.

Kõrbestseenid on filmis suuresti üles võetud Abu Dhabis. "Nad proovisid ikka päris kohtades filmida seda nii palju kui võimalik, et oleks hästi palju liiva ja oleks päriselu, et näitlejatel oleks lihtsam. Kõik need ussisõidud näevad nii päris välja, kordagi ei teki sellist tunnet, et see pole päris," rääkis Vaarik.

Filmis kujutatud sõda, tapmine ja vägivald panid ka pärismaailma kontekstis Vaariku mõtlema, miks inimene niivõrd tapahimuline on. "See on täiesti õõvastav, miks inimene nii surma- ja tapahimuline on. Me lähme lõpuks oma vendade ja isade, laste vastu, kui on mingi võimutahe, see on väga uskumatu."