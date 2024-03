Hollandi tänavune eurolaul purustas esimestel päevadel mitu rekordit

Joost Klein sõnas detsembris, et Eurovisioonil osalemine on tema jaoks unistuse täitumine. "Varem vaatasin seda ekraani külge liimituna koos vanematega. Mul on au Hollandit esindada ja ma annan endast kõik, et parim tulemus saavutada," rääkis ta.

Klein valiti välja enam kui 600 artisti seast. Hollandi valikukomisjoni esimees Twan van de Nieuwenhuijzen märkis toona, et Joost Kleini kasuks rääkis tema võistlusloo potentsiaal üle-euroopaliseks hitiks saada.

Hollandi tänavune võistluslugu "Europapa" jõudis kuulajateni 29. veebruaril ning see purustas kohe mitu rekordit, muu hulgas sai sellest Hollandis ühe ööpäevaga enim Spotifys kuulamisi kogunud lugu.

Hollandi ajaleht Algemeen Dagblad kirjutas, et "Europapa" kogus 24 tunniga Spotifys 1 216 921 kuulamist. Sellega purustas Klein senise Duncan Laurence'i "Arcade'i" rekordi. Samuti lööb lugu laineid Belgias, olles tõusnud naaberriigi Spotifys populaarseimate lugude edetabeli tippu. Eesti Spotify top 50-s on lugu 35. kohal.

Kolme päevaga on "Europapa" ametlik muusikavideo Youtube'is üle 5,4 miljoni vaatamise kogunud ning on hetkel selleaastase võistluse vaadatuim muusikavideo.