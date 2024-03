Vikerraadio kutsub emakeelepäeval e-etteütlust tegema

Algul ühekordse ettevõtmisena mõeldud e-etteütlus kannab sel aastal juba järjekorranumbrit 17. Emakeelepäeval ootab Vikerraadio kõiki etteütlust kaasa tegema algusega kell 10.25, kui raadioeetris loetakse tekst esimest korda ette. Kuuldav tekst tuleb kirjutada etteütluse lehele, mis aktiveerub sama päeva hommikul. Teksti loetakse Vikerraadios ette korduvalt ning seda saab esitada kuni kella 11-ni.

E-etteütlust on võimalik kaasa teha ka nägemis- ja kuulmispuudega inimestel. Samal ajal raadioeetris kõlava tekstiga ilmub ERR.ee portaali video, kus teksti saab lugeda huultelt. Etteütluse lehekülg on kohandatud nägemispuudega inimestele. Raadioeetris esitab e-etteütluse teksti Vikerraadio toimetaja Kaja Kärner, vaegkuuljatele mõeldud videos ERR-i uudistetoimetaja Veronika Uibo.

Osalemise kategooriad

Vikerraadio e-etteütlus on ellu kutsutud nii võistluse kui ka emakeelepäeva ühise ettevõtmisena, millega on oodatud liituma nii üksikisikud, koolid kui ka organisatsioonid. Etteütlust saab kaasa teha Eestis ja ka võõrsil. Kõik osalejad saavad pärast võistluse lõppu enda esitatud teksti oma e-posti aadressile tellida, et võrrelda seda korrektse tekstiga.

Kõige kiiremini ja korrektsemalt esitatud teksti esitaja kuulutatakse välja Vikerraadio erisaates 14. märtsil kell 14.05. Lisaks üldvõitjale avalikustatakse saates parimad kuues kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed, vaegkuuljad ning välismaal elavad-õppivad eestlased. Eriauhind antakse parimale nutiseadmega kirjutajale ning auhindu loositakse välja kõikide osalejate vahel.

Saates selgitatakse ka tänavune tekst lahti ning korrektne tekst koos paralleelvariantide ja veaohtlike kohtade selgitustega pannakse üles Vikerraadio kodulehele. Etteütluse päeval saab kirjutamise käigus tekkinud küsimusi täpsustada keelenõuande telefonil 631 3731.

Vikerraadio ootab fotosid e-etteütluse kirjutamisest aadressile [email protected]. Sotsiaalmeedias palutakse kasutada teemaviidet #vikerraadioetteütlus.

Kuidas etteütluseks valmistuda?

E-etteütluseks saab valmistuda juba praegu, sest alates 4. märtsist on ERR-i Menu portaalis lahendamiseks eelharjutus, mille on eelmise aasta e-etteütluse vigade ja muude eksimuste põhjal kokku pannud EKI vanemkeelekorraldaja ja e-etteütluse meeskonnaliige Maire Raadik.

Etteütluse eel jagab õigekirjagurmaan Kert Kask Vikerraadio keelesäutsudes näpunäiteid korrektseks kirjutamiseks. Iga säuts annab otsese vihje ühele tänavuses e-etteütluses esinevale veaohtlikule sõnale või keelendile. Säutsud on Vikerraadio eetris alates 7. märtsist nädala jooksul hommikuti kell 8.55. Samuti leiab need Vikerraadio sotsiaalmeediast ja Õigekirjagurmaani Instagrami lehelt. Ka toimuvad mõlemal lehel 7.–13. märtsini keelemängud.

2024. aasta e-etteütluse teksti koostajad on

Tallinna ülikooli kirjandusõpetuse ja eesti kirjanduse nooremlektor Joosep Susi

eesti keele instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll

eesti keele instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik

Eesti keeletoimetajate liidu esimees, Tartu ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi

Tallinna ülikooli emakeeledidaktika lektor Merilin Aruvee

haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitika nõunik Helin Kask

Vikerraadio vastutav toimetaja, "Keelesaate" autor Piret Kriivan

E-etteütlust korraldab Vikerraadio koos eesti keele instituudi ning haridus- ja teadusministeeriumiga.