Näitleja Theodor Tabor: noorena tahtsin hoopis jalgpalluriks saada

Aasta alguses jõudis ETV-sse ja Jupiteri põnevussari "Kes tappis Otto Mülleri?" kus teiste seas tegi kaasa ka noor näitleja Theodor Tabor. Näitleja rääkis, et sari võeti linti 2021. aasta sügisel. Sarja tegemine oli noormehe sõnul tore kogemus. " Need inimesed, kes seal olid, kõik tegid kogu aeg tööd," kiitis ta.

Jupiteris tegi värske sari ka vaatamisrekordi. "Ma sain kuidagi kohe aru, kui see protsess pihta hakkas ja selline võimalus tekkis, et see on pigem midagi suurt ja lahedat. Aga kunagi ei saa midagi ette arvata, kuidas see peale läheb ja mõjuma hakkab," sõnas näitleja.

Nooremana unistas Tabor hoopis jalgpalluri ametist. "Kõik, mis veeres, see lendas," vaatas ta nooruspõlvele tagasi. "Ma lootsin väiksena ikkagi FC Barcelonasse jõuda."

Jalgpall jäi Tabori tagaplaanile gümnaasiumis õppides. "Teine elu tuli peale," põhjendas ta ning lisas, et samuti venisid teatriklassis õppides päevad varasemast pikemaks. "Trenn hakkas kell viis ja tunnid lõppesid kell kuus, ei oleks saanud mõlemat korraga teha," nentis noor näitleja.

Enne Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse õppima minemist proovis Tabor kaks korda Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli sisse pääseda, kuid noormees jäi mõlemal korral Toompeal asuva kooli ukse taha. Oma unistusele näitleja siiski käega ei löönud ja läks Viljandisse esialgu hoopis valgustajaks õppima. "Mõtlesin, et kui läbi kooli ei saa, siis kuidagi ikka saab, tuleb midagi muud proovida."

2023. aastal lõpetas Tabor näitlejana kultuuriakadeemia 14. lennu. "Iga kord kui ma Viljandisse tagasi jõua, tekib rahu sisse. Rütm on kohe täiesti teine. See on väga hea koht, kus olla ja õppida," vaatas ta ülikooliajale tagasi.

Tänasel päeval töötab Tabor vabakutselise näitlejana. Ta tunnistas, et konkreetseid unistusi tal hetkel ei ole. "Mul on kuidagi see, et ma lihtsalt tahaks teha," rääkis ta. "Mul ei ole otseselt see, kas olla näitlejana vabakutseline või repertuaariteatris töötada, vaid peaasi, et saaks tööd teha ja palka selle eest ehk kui oleks pidev sissetulek ja kindlus olemas," selgitas ta.