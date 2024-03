Piret Reinmann: lapsele ei anta võimalust näidata, milline ta päriselt on

Umbes 8000 last on koondunud Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse Noored Kotkad ja Kodutütred ning neist 1000 last tegutseb Harjumaa malevas.

"Noori, kes organisatsiooniga liituda tahavad, on aina enam. Tahetakse olla palju teadlikumad," ütles Kodutütarde Harju maleva ringkonnavanem Piret Reinmann. "Tegutseme selle nimel, et anda lastele vajalikud oskused, aga leida nende hulgast üles ka tõelised liidrid. Need on lapsed, kes koolikeskkonnas on väga aktiivsed, vajavad väljundit ja keda nimetatakse tihti halbadeks lasteks. Mina oma kogemuse põhjal ütlen, et need noored on kõige paremad liidrid."

Kõige valem müüt nende organisatsioonide kohta on, et seal kasvatatakse lapssõdureid. "See ei vasta tõele. Ennekõike me ikkagi õpetame, kuidas metsas toime tulla ja kriisis hakkama saada," lisas Reinmann.

Lapsed omandavad oskused väga kiiresti ja hakkavad fännama. "Me näeme, et lapsevanemad teevad laste eest kõik ära. Igaks juhuks ei anta nuga lapse kätte, äkki lõikab sõrme. Peabki lõikama. See kogemus peab kuskilt tulema, saame haava kinni seotud ja kõik on hästi. Lapsele ei antagi võimalust näidata, milline ta päriselt on. Kui ema teeb igal hommikul lapse voodi ära, siis laps ju ei oskagi. Ja siis tuleb vanematele üllatusena, et lastelt nii palju nõutakse," ütles Reinmann.

Reinmanni sõnul on üks elementaarne oskus söögitegemine. "Andke lapsele võimalus ise süüa teha, andke võimalus kaasa mõelda mingi asja remontimisel või arusaamisel, kuidas miski üldse töötab. Noored tegelikult tahavad teha ja naudivad seda."

Mõningaid lapsi võib ära hirmutada distsipliin. Osad lapsed tulevad organisatsiooni jälle kindla teadmisega, et nüüd ma hakkan tulistama, aga ei hakka. Üks oluline oskus, mida noortele õpetatakse, on esmaabi.

"Minu rühma noored on päriselt ka inimese elu päästnud," meenutas Reinmann. "Noored nägid talvel maas lebavat meesterahvast, kes ei olnud enam kontaktivõimeline, andsid talle esmaabi, panid külili asendisse ja katsid soojalt ning kutsusid kiirabi. Mehel oli tõsine terviserike ja kümme minutit hiljem oleks ta tõenäoliselt alajahtumise tõttu juba surnud. Elementaarne esmaabi algabki ju märkamisest."

Kõige keerulisem laste jaoks on topograafia ehk kaardiõpe, kus peab kokku viima kaardi ja maastiku ning oskama liikuda ühest sihtkohast teise.

Üks põhilisi asju, mida kodutütardele ja noorkotkastele õpetatakse on, kuidas hakkama saada, kui ei ole elektrit. Metsas saab seda kõige paremini õpetada.

"Me kõik oleme vabatahtlikud ning seetõttu on olukord ja suhtumine hoopis teistsugune, me teeme tööd noortega oma tööelu ja pereelu kõrval. Meie ringkond kasvab väga jõudsalt. Inimesed tulevad ise minu juurde ja tahavad teha noortetööd," on Reinmann tänulik. "Kindlasti ma innustan meie kogukonnaga liituma, sest siis tead, et sinu selja taga on nii suur hulk väga teadlikke ja tugevaid inimesi."