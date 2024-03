Uue muusika reede: Wateva, Drake, Karl Killing, Ariana Grande

Beebi & Jonts – "broken hearts"

Räpigrupis Prodigyboys tegutsev Beebi ning räppar Jonts andsid välja juba kolmanda ühise singli, millel artistid jätkavad muusikalisi otsinguid kübermaailmas.

Wateva – "Close To Me"

Elektroonilise muusika duo Wateva ehk Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde uus singel, millele laenab häält obskuurne lauljatar Nola ning produtsentide hulgas esineb ka kolmapäeval aasta Eesti muusikaettevõtlus auhindadel aasta muusikaprodutsendi auhinna pälvinud Gevin Niglas.

Karl Killing – "vastased"

Neljapäeval ilmus laulja, laulukirjutaja ja produtsendi Karl Killingu debüütalbum "37", millel avastamiseks 12 värsket eesti popmuusika pala.

Vimka – "Naabrivalve"

Koolivendadest koosnev Kalli Talonpoika ansambel Vimka andis kolmapäeval välja 16 lugu, mis valmisid aastatel 2017–2021 ning said möödunud aasta novembrist kuni tänavuse veebruarini linti võetud. Lisaks Talonpoikale teevad Vimkas kaasa vokalist Thor Erik Koorep, trummar Ralf Raaper ja bassimängija Ruudi Mööl.

Vimka by Vimka

Vesikas, Culpas & Fofkin – "Rõve pläust"

Vesika album kannab nime "Meestejutud" ning plaadil teevad kaasa Culpas, Sabka, Budmurdaq, Fofkin, Maci, Paks Matu ja Rainer.

The Marias – "Run Your Mouth"

Esimese kahe EP ja 2021. aasta debüütalbumiga "Cinema" tähelepanuorbiidile tõusnud Los Angelese indie-pop ansambel Marias andsid välja esimese singli sel kevadel ilmuvalt albumilt "Submarine".

Bleachers – "Call Me After Midnight"

New Jersey rokkbänd Bleachers andis välja neljanda albumi, mis jagab nime bändi endaga. Bändi juhtfiguuriks on Jack Antonoff, kellel on pikk ajalugu ka Taylor Swiftiga, kelle viimase plaadi "Midnights" kaasprodutsendiks Antonoff oli ning aitas kirjutada albumile lausa 11 lugu.

4batz & Drake – "act ii: date @8 (remix)"

Möödunud aasta lõpus andis 4batz välja oma teise singli, mille nime näeb üleval pool, ning mis kogus moodsa R&B fännide hulgas arvestatavat tähelepanu. Peaaegu kaks ja pool kuud hiljem proovib Drake veidi salapärase Texase laulja teise singli paaki kütust juurde valada.

Yaya Bey – "sir princess bad b*tch"

Kaasaegse R&B ja soul'i artist Yaya Bey selle aasta teine singel, mis viib meid lähemale Brooklyni laulja viiendale albumile "Ten Fold".

Ariana Grande – "we can't be friends (wait for your love)"

Ariana Grande esiksingel "yes, and?" püsis küll Billboardi singlite edetabelite tipus oodatust vähem, ühe nädala, aga nüüd järgnes sellele lauljatari seitsmes album "eternal sunshine".

Young Miko – "curita"

Ladinapopi ühe suurema uue tegija, Puerto Rico laulja ja räppari Young Miko uus singel.

Girl In Red – "DOING IT AGAIN BABY"

Norra popstaar Maria Ulven ehk Girl In Red jagas nimilugu peagi ilmuvalt albumilt. Debüütalbumiga Norrast välja murdnud Ulven on ka muusikaliselt liikunud välja magamistoa-indie'st ning haarab ühe ambitsioonikamaid mastaape.