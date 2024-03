Bianca & Aapo Ensemble: meie muusika loob intiimsuse ja õrnuse atmosfääri

Kui pikalt olete koos mänginud ja kuidas kokku saite?

Sellises koosseisus on meie ansambel üsna värske, kuigi Aapo-Matti Puhakka ja Petri Kuusela on koos mänginud juba 13 aastat ja Bianca Rantala ning Aapo viimased 3 aastat. Võrumaalt pärit arranžeerijana toimetav Bianca kohtas Oulust pärit muusik-produtsenti Aapo-Mattit läbi ühiste tuttavate, peale mida nende koostöö on kandnud vilja mitmete eri projektide näol nii Soomes kui Eestis. Ka omanäoline ja meisterlik kitarrist-produtsent Petri Kuusela on pärit Oulust ja on eeskujuks mitmetele nii Soome kui Eesti kitarristidele eelkõige oma slaidi-tehnika poolest.

Keelpillikvartetiga (juhiks Fred Heinoja) oleme koos salvestanud viimase paari aasta jooksul ja TUJA-l saavad olema meie esimesed kontserdid antud liikmetega, kelleks on suurepärased Bibi Ladva, Greta Liset Ruben, Kaisa Koger ja Fred Heinoja.

Kes on teie suurimad muusikalised eeskujud?

Kõigil on omad, kuid väga erinevad ja usun, et see teeb meie muusikast omanäolise. Esile tõusid Blake Mills, Lianne Las Havas, Jordan Rakei jne

Millest on teie looming inspireeritud?

Looming on siiani veel Bianca Rantala ja Aapo-Matti Puhakka sulest ja inspiratsiooniallikaks on mõlemale elu ilud ja valud, armastus, vaimne tervis, inimese haprus.

Kellele on teie muusika mõeldud?

Meie muusika on mõeldud kõigile, kellele meeldib vokaalmuusika ja mitmehäälsus, õrnus ja keelpillid, kitarrid ja helimüha. Enamik kavast on praegu inglisekeelne, kuid kavast leidub ka näiteks paar eestikeelset lugu.

Mis on teie praegused suurimad unistused – kuhu tahaks koosseisuna jõuda, mida teha, kellega koostööd teha?

Unistusena oleks teha lähiaastate jooksul mõned albumid ja anda palju kontserte sellise erilise koosseisuga. Usume, et antud formaat, milles muusika elab ja voolab, ega pole sõltuv trummidest, loob intiimsuse ja õrnuseatmosfääri, mis võiks meeldida inimestele.

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

Oodata võib ilusat muusikat, lugude jutustamist, kvaliteetseid arranžeeringuid ja oskuslikku kitarriatmosfääri ning kokkusulanduvaid lauluhääli.

Lõpetuseks jagage lugejatele mõned muusikalised soovitused, mida ise hetkel palju kuulate.

Igihaljas Lianne La Havas ja lugu "Lost and Found"; lapsepõlvelemmiku Maian Kärmase "Tuigutuled"; meie kitarristi Petri Kuusela sulest tulnud Lanai "Joanna"; Jordan Rakei "Mind's Eye".

Bianca & Aapo Ensemble esineb TUJA-l 7. märtsil Viljandis Konservatooriumis ning 9. märtsil Tallinnas Philly Joe's jazzklubis. Bianca & Aapo Ensemble's musitseerivad Aapo-Matti Puhakka (vokaal, akustiline kitarr), Bianca Rantala (vokaal, klaver), Petri Kuusela (elektrikitarr, efektid, taustvokaal), Fred Heinoja (viiul), Mia Ruubel (viiul), Kristin Klesment (vioola) ja Bibi-Lotta Ladva (tšello).

Noorte rütmimuusikafestival TUJA toimub tänavu 5.–9. märtsini Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas. Täpsema kavaga saab tutvuda festivali kodulehel.